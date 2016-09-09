查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·“飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心 ·寻师热线开通首日引思念如潮 ·BMW领航新能源汽车发展 ·品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹 ·实力绽放 试驾新一代308 ·势起兴城 聚达未来 ·图文：手绣的校园地图 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 夕阳晚晴 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第9版 : 广告 · “飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心 · 寻师热线开通首日引思念如潮 · BMW领航新能源汽车发展 · 品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹 · 实力绽放 试驾新一代308 · 势起兴城 聚达未来 · 图文：手绣的校园地图 16 教育 2016.9.9 星期五 品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹 楚天都市报讯 精品全能中级家轿雪佛兰科沃兹是为成长于互联时代下的中国主流家庭度身打造。

外观上，科沃兹宽大实用的车型尺寸处于同级主流水平，贯穿整车的横向特征线更带来大气稳健的既视感。车灯外观设计是科沃兹的一大亮点，双L型LED日间行车灯，凸现灵动车身造型。内饰上，科沃兹传承雪佛兰经典飞翼式双座舱设计，搭配马鞍棕真皮、黑色皮革织物、黑色菱纹织物三种内饰。配备7英寸高清触摸大屏，搭载MyLink智能车载互联系统，支持语音识别，兼容百度CarLife，并搭载原厂定制剧院级音响系统。科沃兹通过对车内空间的高效空间设计带来舒适的驾乘感受。同时还得益于采用短前悬、短后悬的设计，使科沃兹的全车储物功能超越想象。

科沃兹以新一代雪佛兰设计语言诠释了精品中级家轿的内涵，不仅通过设计巧思满足了消费者实用性功能的全方位需求，更凝聚了对互联时代中国主流家庭用车的全面思考，以超乎期待的表现带来意想不到的惊喜。





