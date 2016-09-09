查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·“飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心 ·寻师热线开通首日引思念如潮 ·BMW领航新能源汽车发展 ·品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹 ·实力绽放 试驾新一代308 ·势起兴城 聚达未来 ·图文：手绣的校园地图 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 夕阳晚晴 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第9版 : 广告 · “飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心 · 寻师热线开通首日引思念如潮 · BMW领航新能源汽车发展 · 品鉴全能中级家轿雪佛兰科沃兹 · 实力绽放 试驾新一代308 · 势起兴城 聚达未来 · 图文：手绣的校园地图 16 教育 2016.9.9 星期五 我省教师节颁奖晚会今日举行 “飞飞妈妈”登台诠释仁爱之心 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣通讯员梁炜）昨日上午9时许，武汉市新河街学校二（1）班，孩子们在学习古诗《游子吟》，教课的梁飞老师请同学逐一上讲台，说一句读诗感言。有的说“妈妈的爱最伟大”，有的说“长大后我会帮妈妈”……轮到小男孩唐照杰时，他看了看梁老师说，“我以后不会让‘飞飞妈妈’失望”。

梁飞的眼眶顿时湿润，“孩子们就是这样。你为他们做一点点，他们会用更多的爱感动你。”当了20多年小学老师，梁飞把每个学生都当成自己的孩子，尤其关爱“流动花朵”和残疾贫困学生，她被学生亲切地称为“飞飞妈妈”。

今年3月，“飞飞妈妈”的事迹经本报报道后，引发社会关注和感动。省教育厅厅长刘传铁等领导到校看望、鼓励这位妈妈老师；武昌区教育局组织以梁飞为代表的“师德模范报告团”，巡回宣讲“教师之爱”。梁飞相继被授予“荆楚楷模”、“时代楷模——武汉精神践行者”等称号。

今晚，由省政府主办、省教育厅承办的“我们的好老师”——湖北省2016年教师节颁奖晚会，将在湖北电视台教育频道现场直播。梁飞作为“有仁爱之心的好老师”代表，将登台传递教育正能量。受到梁飞资助的“流动花朵”唐照杰，也将会上台表达他心中对“飞飞妈妈”的敬爱之情。





