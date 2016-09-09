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第15版 财经
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·财富管理进入深水区 讲故事的时代已结束
·66800元装100平方二室二厅一厨一卫真相大揭密
·征集10名高级教师 5年免费跟踪治咽炎
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·渤乐·个人房贷
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新品播报
15
财经
2016.9.9 星期五
新品播报
楚天都市报讯 渤海银行，理财银行！9月8日-12日发售理财产品，367天起点5万元，预期年化收益率4.3%。水果湖支行：武昌区水果湖步行街派出所旁。电话：87736526
理财非存款，产品有风险，投资须谨慎