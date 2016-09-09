查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 财经 ·保监会新规对万能险“加锁” ·财富管理进入深水区 讲故事的时代已结束 ·66800元装100平方二室二厅一厨一卫真相大揭密 ·征集10名高级教师 5年免费跟踪治咽炎 ·广告 ·渤乐·个人房贷 ·新品播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 夕阳晚晴 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第9版 : 广告 · 保监会新规对万能险“加锁” · 财富管理进入深水区 讲故事的时 · 66800元装100平方二室二 · 征集10名高级教师 5年免费跟 · 广告 · 渤乐·个人房贷 · 新品播报 15 财经 2016.9.9 星期五 教师节 关注教师“职业病” 征集10名高级教师 5年免费跟踪治咽炎 楚天都市报讯 9月10日教师节，教师的健康状况再次引起大家关注。调查表明，在教师群体中，最高发的职业病就是慢性咽喉炎。专家表示，这与教师长期超负荷用嗓及发音方法不科学有关。“慢性咽喉炎属于慢性病，往往病程绵长，需要防治并重，打好持久战！”武汉民生耳鼻喉医院咽喉科专家舒松保主任表示，教师们在生活中一定要注意预防，比如掌握科学的用声技巧和发音方法；不抽烟喝酒，少吃辛辣食物，养成上课饮水的习惯；加强锻炼，增强体质；女教师生理期谨防过度用嗓等。

还有一点很重要，就是出现嗓子疼、声音嘶哑、干咳不止等症状时，及时就诊，千万别硬扛，或者是盲目依赖消炎药、抗生素等，导致药不对症，甚至产生副作用。舒主任指出，慢性咽喉炎在科学预防的同时，往往也需要长期、系统、专业的治疗。

值此教师节，为帮助广大教师重视并科学应对慢性咽喉炎这一“职业病”，三级耳鼻喉专科医院——武汉民生耳鼻喉医院特面向全省征集10名高级教师，5年免费跟踪治疗。只要您有高级或特级教师资格证，并有干咳、嗓子痒、声音嘶哑、咽喉异物感等症状且反复难愈，都可以报名申请名额！

报名热线：027-88569934





