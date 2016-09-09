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15
财经
2016.9.9 星期五
66800元装100平方二室二厅一厨一卫真相大揭密
楚天都市报讯 武汉市场上全包装修公司很多，价格差异大，全包项目也不大相同。我们以江南美66800元这个价位的装修，来揭秘全包装修的真相。
66800元能包什么？
江南美装饰66800元，既包了家庭装修施工所有材料和人工，也含了主材，还含了软装布艺窗帘、灯具、家具，甚至马桶刷、毛巾架。
66800元的材料，是否全是水货？
材料很重要，江南美装饰的套餐基本上全是进口品牌或高端系列产品。如乳胶漆使用芬兰芬琳，开关面板使用的西门子、地板采用的实木地板等。
66800元装100平，人工费高涨，为什么还装的下来？
现在人工费高涨，江南美装饰66800元之所以能风靡武汉，是因为江南美独有的采购体系，是通过厂家直接采购，不通过代理商，可降低50-70%的价格。
66800元具体有哪些主材的优势？
一是江南美的66800元，采用实木地板；二是大品牌、低价格。比如诺贝尔的瓷砖、友邦的吊顶，99元/平方等。
这么好的套餐产品，现在做活动，提前享受中秋国庆的优惠，现场还有万元赠送。