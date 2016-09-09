查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 财经 ·保监会新规对万能险“加锁” ·财富管理进入深水区 讲故事的时代已结束 ·66800元装100平方二室二厅一厨一卫真相大揭密 ·征集10名高级教师 5年免费跟踪治咽炎 ·广告 ·渤乐·个人房贷 ·新品播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 夕阳晚晴 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第9版 : 广告 · 保监会新规对万能险“加锁” · 财富管理进入深水区 讲故事的时 · 66800元装100平方二室二 · 征集10名高级教师 5年免费跟 · 广告 · 渤乐·个人房贷 · 新品播报 15 财经 2016.9.9 星期五 保监会新规对万能险“加锁” 中短存续期产品销售受限 楚天都市报讯 □楚天都市报记者徐蔚



一直以来被诸多中小险企当做揽金利器的万能险等中短存续期产品，如今遭遇了史上最严监管。9月6日，保监会连发两文，《中国保监会关于进一步完善人身保险精算制度有关事项的通知》《中国保监会关于强化人身保险产品监管工作的通知》，对以万能险为代表的中短存续期产品进行限制。

由于万能险集保险功能和高收益于一身，同时购买门槛比较低，被不少投资者追捧。“不少万能险产品年化收益率达4.5%至5%，与目前大多数银行的理财产品相比，其收益率都要高一截。”一家股份制银行的理财经理告诉记者，一些1年期、2年期和5年期的万能险产品，甚至实行限额销售，投资者想要买到这些产品，还要时刻关注开售日期，参与抢购。

平安保险湖北分公司相关负责人介绍，万能险的风险与保障并存。市民在购买万能险之后，一部分保费进入了保障账户，另一部分保费进入了投资账户。“一些保险公司会将保费用于投资上市公司，但是一旦股票出现下跌，保险公司投资账户就会出现亏损，面临偿还能力不足的风险，此外股权投资是有期限的，资金冻结时间比较长，所以也会出现无法在规定时间内将保费偿还给客户的情况。”中南财经政法大学金融学院保险系主任胡宏兵说。

今年以来，保监会多次下发文件，加强对万能险等中短存续期产品的监管力度，这次监管新规的确定，终于让悬着的心彻底放了下来。

据介绍，中短存续期人身保险产品主要就是指那些期限不长的兼具保险保障和投资理财功能的保险产品，以万能险和分红险为代表。

新规要求保险公司不得将终身寿险、年金保险、护理保险设计成中短存续期产品，坚持上述产品的风险保障和长期储蓄属性。保险公司宣传时不得使用“利息”“预期收益”等词语，保险公司不得参加互联网竞价排名销售活动。

此外，对于中短存续期业务规模在公司业务结构中的占比提出了明确的比例要求，要求自2019年开始中短存续期业务占比不得超过50%，2020年和2021年进一步降至40%和30%。

胡宏兵表示，新规对大型公司的影响较小，保险业几艘“航母”级机构均不断在强调转型发展。“保险公司的业务结构将逐步优化，保险公司盈利能力、风险防范能力和可持续发展能力将进一步增强。”





