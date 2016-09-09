查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 · ·江城兴起家门口“15分钟商圈” ·图文：地铁老师傅 听声辨轮伤 ·初秋吃小龙虾最划算 ·武汉市免费培训月嫂 ·开奖公告 ·天河机场国际航线超40条 ·卓尔联手创新工场设立智能交易基金 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 夕阳晚晴 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第9版 : 广告 · · 江城兴起家门口“15分钟商圈” · 图文：地铁老师傅 听声辨轮伤 · 初秋吃小龙虾最划算 · 武汉市免费培训月嫂 · 开奖公告 · 天河机场国际航线超40条 · 卓尔联手创新工场设立智能交易基 14 经济 2016.9.9 星期五 武汉市免费培训月嫂 楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 文闻蔚





