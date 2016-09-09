江城兴起家门口“15分钟商圈”图文：地铁老师傅 听声辨轮伤初秋吃小龙虾最划算武汉市免费培训月嫂开奖公告天河机场国际航线超40条卓尔联手创新工场设立智能交易基金
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 第14版 经济
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·江城兴起家门口“15分钟商圈”
·图文：地铁老师傅 听声辨轮伤
·初秋吃小龙虾最划算
·武汉市免费培训月嫂
·开奖公告
·天河机场国际航线超40条
·卓尔联手创新工场设立智能交易基金
楚天都市报电子版
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14 经济 2016.9.9 星期五
武汉市免费培训月嫂
    楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592　　 文闻蔚


   