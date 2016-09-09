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14
经济
2016.9.9 星期五
图文：地铁老师傅 听声辨轮伤
楚天都市报讯 图为：魏思聪在驾驶列车 通讯员袁永华摄
楚天都市报讯（记者潘锡珩通讯员曾斯袁永华）昨日傍晚，武汉地铁司机魏思聪驾驶3号线时，听出驾驶室左侧车轮有擦伤。回到车辆段后，检修人员证实了他的判断。据悉，这是他驾驶地铁6年来，用耳朵发现的第8起隐患。
魏思聪告诉记者，听出车轮有异响后，他当即通过车载系统通知了车辆段的相关人员。由于车轮轻微擦伤并不影响行车安全，他按照相关指令，谨慎驾驶列车行驶到终点，然后进入车辆段进行检修。
不但能听出故障，还能将故障锁定在某个车轮上，这种神奇的技能是怎样炼成的？魏思聪沉默片刻，笑笑说，“这就是人车对话时一种难以言表的默契。”