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出门花一两个小时逛街，对于很多人来说已是过去式。随着社区周边的商业体越来越多，家门口15分钟商圈正在兴起，也促使武汉的商圈越变越小，社区商业正在抢走传统中心商圈的生意。



实体商业碎片化发展



“太远的地方很少去逛了，现在吃喝玩乐基本都在家门口。”家住南湖的市民刘女士说，离家不远的佰港城在扩建，听说要建一个大型的室外游乐园，她十分高兴，“孩子有地方玩了。”

很多市民都有体会，家门口的新商业体品牌越来越多，功能业态越来越丰富，逛街再也不用跑很远甚至过江。到购物中心逛时，主要是吃喝或看电影、带孩子玩儿，购物已成了最次要的事。“以前的商业体首选黄金位置，能辐射周围十几公里的居民，现在的商业体跟着居民区走，辐射半径3—5公里就足够。”佰港城总经理刘有生说，这几年武汉的传统商业正在碎片化发展，商圈在渐渐“缩小”。

实际上，随着大型住宅小区不断开发，社区型商业在武汉正在蓬勃发展，后湖、王家湾、青山、古田、常青等片区都陆续有大型综合体进入。这些片区大型社区居民数量众多，将分别形成新的社区商圈。

武汉市商务局人士透露，《武汉市商业设施空间布局规划》将于年内发布，将适度控制新增大型商业网点，规划后湖、永清、菱角湖等20个区级商业中心。



体验式业态才能吸纳人气



近年来，武汉的实体商业呈现两极分化。一些中心城区的传统商圈，正面临着客源被分散的困境，越是地铁枢纽交通便利的商圈，越是感受明显。而一些地段相对较偏远的新兴商业体，得益于周围巨大的居民数量，反而人气越来越旺。“现在购物已经不是有目的性的消费，而是随机性的，这说明大家的消费习惯发生了很大变化。”刘有生告诉记者，电商截走了大量中低端消费，海外代购、跨境电商平台抢走了高端消费，留给实体商业的消费空间有点尴尬。因此，佰港城二期开发中，有50%的业态都是亲子、娱乐、吃喝等体验型业态。

传统商业主攻百货业态，靠场租及抽成来盈利。现在百货业态势颓，体验业态当红，但体验式业态的单位收益其实不高，不到百货业态的一半，对于商业体而言，赚钱更难了。

业内人士表示，背靠居民数量众多的优势，社区商业更有优势做足吃喝玩乐的体验式业态，可以重新聚拢人气，长远看来这是实体商业反击电商的优势所在。





