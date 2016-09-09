查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体彩 ·“相约星期四”让彩民赚得盆满钵满 ·我在湖北体彩兑奖大厅等你 ·广告 ·如果你是优秀的财务人员请来挑战优厚的薪酬待遇 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 夕阳晚晴 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第9版 : 广告 · “相约星期四”让彩民赚得盆满钵 · 我在湖北体彩兑奖大厅等你 · 广告 · 如果你是优秀的财务人员请来挑战 10 体彩 2016.9.9 星期五 湖北体彩8个工作证等你来领 如果你是优秀的财务人员请来挑战优厚的薪酬待遇 楚天都市报讯 加盟体彩事业，又有了新的机会！财会从业人员注意了，湖北省体育彩票管理中心招聘武汉、荆州、咸宁、襄阳、十堰、潜江、天门、随州8个分中心财务人员各一名，录用后派往当地工作。本次招聘男女不限，年龄要求35岁以下，大专以上文凭，毕业于会计或财务专业，有专业资格证书，中级职称，没有不良工作记录。注册会计师和拥有高级职称者，年龄可以适当放宽。薪酬优厚，待遇从优，具体面议。

报名时间：即日起至9月15日

报名电话：027-87898781；18995513466

报名邮箱：hbtccw@163.com（报名表请在湖北体彩网和湖北体彩官微下载）

联系人：任女士





