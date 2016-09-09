查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第10版 体彩
·“相约星期四”让彩民赚得盆满钵满
·我在湖北体彩兑奖大厅等你
·广告
·如果你是优秀的财务人员请来挑战优厚的薪酬待遇
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 体彩
第11版 : 养生
第13版 : 影像
第14版 : 经济
第15版 : 财经
第16版 : 教育
第17版 : 健康资讯
第18版 : 健康
第19版 : 跑腿
第20版 : 夕阳晚晴
第23版 : 国际
第24版 : 国内
第6版 : 评论
第9版 : 广告
·
“相约星期四”让彩民赚得盆满钵
·
我在湖北体彩兑奖大厅等你
·
广告
·
如果你是优秀的财务人员请来挑战
10
体彩
2016.9.9 星期五
湖北体彩8个工作证等你来领
如果你是优秀的财务人员请来挑战优厚的薪酬待遇
楚天都市报讯 加盟体彩事业，又有了新的机会！财会从业人员注意了，湖北省体育彩票管理中心招聘武汉、荆州、咸宁、襄阳、十堰、潜江、天门、随州8个分中心财务人员各一名，录用后派往当地工作。本次招聘男女不限，年龄要求35岁以下，大专以上文凭，毕业于会计或财务专业，有专业资格证书，中级职称，没有不良工作记录。注册会计师和拥有高级职称者，年龄可以适当放宽。薪酬优厚，待遇从优，具体面议。
报名时间：即日起至9月15日
报名电话：027-87898781；18995513466
报名邮箱：hbtccw@163.com（报名表请在湖北体彩网和湖北体彩官微下载）
联系人：任女士