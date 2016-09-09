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 第10版 体彩
·“相约星期四”让彩民赚得盆满钵满
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楚天都市报电子版
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10 体彩 2016.9.9 星期五
大乐透奖池首破35亿元 再创历史新纪录
我在湖北体彩兑奖大厅等你
    楚天都市报讯 你一直在为体彩大乐透睡不着觉么？！如今奖池都涨至35.09亿元了，首次突破35亿元大关，再创历史新纪录。35亿元，可以成就35个亿万富翁，批发350个千万富翁。你的“一个亿的小目标”，没准就藏在里面！
    进入9月，大乐透开奖三期，又送出7注1000万元头奖。买彩，既提高中奖概率、又能多拿奖金的方法，当然是复式投注。在7注1000万头奖中，有4注头奖为复式票所中。尤其是小复式，投入少回报高，彩民屡试不爽。
    9月3日，大乐透16103期开出3注头奖。其中1注为一张“前区2胆9拖+后区3”的胆拖复式票，共中出一等奖1注、二等奖2注、三等奖18注、四等奖81注、五等奖110注、六等奖40注，单票累计擒奖1030万元。
    9月5日，大乐透第16104期全国开出3注头奖，每注奖金为1000万元。3注1000万元全部花落同一家网点，出自3张投注内容相同的“6+3”小复式票，投注时间间隔仅5秒，各投入36元，各中出一等奖1注、二等奖2注、三等奖5注、四等奖10注，单票累计中奖1044万元。分析认为，这3注1000万元头奖极有可能为一人所中。稍显遗憾的是，由于未采用追加投注，这位幸运彩民错失了每注600万元的追加奖金，从而憾失单注1600万元最高头奖。
    又是复式建功，又是小单中大奖。超高奖池下，大乐透的故事注定不平凡。其头奖大、小奖多等诸多优势，使得复式、追加和倍投，成为夺取大奖巨奖的三大法宝。
    从玩法规则来看，大乐透包含13种中奖条件、6个中奖奖级，使得复式投注不仅省时省力，而且一旦中奖，则是大奖小奖一连串。比如“6+3”小复式投注仅需36元，追加后也只有54元，风险小、中奖概率高；同时，如果后区号码看得准，“6+3”小复式还可以精炼成“6+2”小复式，仅需12元；若想扩大中奖范围，则可以选择“6+4”复式，仅需72元，追加后为108元，可大幅提高中奖回报率。武汉2.48亿大乐透巨奖得主，就是选择“6+4”复式追加倍投30倍赢得好运。
    小复式，花费不多，却威力十足。如果倍投、追加利器都用上，那么大奖爆出的可能性极大。35亿的大蛋糕，你是想切一块，还是想吃独食？超高奖池之下，必有超级幸运之星诞生！来吧，我在省体彩中心兑奖大厅等你！
郑晓莉


   