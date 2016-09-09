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 第10版 体彩
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楚天都市报电子版
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10 体彩 2016.9.9 星期五
“相约星期四”让彩民赚得盆满钵满
活动虽暂告一段落 但大家对11选5依旧热情不减
    楚天都市报讯 7—8月，11选5“相约星期四”加奖活动，在荆楚大地掀起阵阵中奖狂潮。活动期间，11选5两胆全拖任选三玩法，奖金由原来的57元升至75元，让彩民们每天小奖大奖不断，不少人赚了个盆满钵满。如今加奖活动虽然暂告一段落，彩民们对11选5高频玩法，依然情有独钟，热情不减！
    9月1日，“相约星期四”活动最后一期派奖，武汉13073体彩销售点一大早便掀起中奖高潮。一彩民仅一个多小时，先后四次中得两胆全拖任选三140倍，赢取奖金10500元。另一彩民也不甘示弱，第11期分别以“03、09”和“03、11”做胆，全拖投注任选三，先后倍投200倍，随后他又用“03、09、11”直接投注任选三200倍，结果五张彩票全部中奖，单期揽奖达到18800元。受这两个彩民的“诱惑”，大家纷纷开始竞赛一般地投注，抢最后一个加奖日的红利。
    加奖活动期间，武汉04072体彩销售点彩民在业主胡春波的带领下，多次利用“相约星期四”的机会，带领彩民“发财致富”。胡春波说：“每逢星期四，都要提前准备好充足的零钱和丰厚的奖金，以方便彩民兑奖，彩民投注的热情实在是太高了!”
    如今，为期一个半月的“相约星期四”加奖活动已暂告一段落，但彩民们对高频玩法的热情依旧有增无减。走进武汉任何一家体彩高频销售网点，都可以看到对着走势图玩11选5的彩民。不少尝到甜头的人，还纷纷通过销售点业主带话，希望类似的高频加奖活动，能再多来几次。 王克娜


 