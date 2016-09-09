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茅台酒调包事件应关注唯一没参与
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评论
2016.9.9 星期五
茅台酒调包事件应关注唯一没参与者
楚天都市报讯 □楚天都市报评论员徐汉雄
饭店服务员为了挣不义之财，竟然用假茅台调换客人自己带来的真茅台，还监守自盗调换了仓库中的真酒。近日，郑州警方宣布，成功破获一起调包茅台酒的团伙盗窃案，涉案金额60余万元。（9月7日《法制晚报》）
服务员玩调包的事露馅，还是因为一客人在饭店就餐时，对自带的酒水提前做了标记。吃饭时，客人发现酒味不对，也找不到自己做的标记。
这是一起内外勾结的作案，酒店15名服务员，有14人涉嫌其中。最初是个别人与外界“合作”，后来，其他知情者见利心动，纷纷下水。
这种窝案并不鲜见，都是这样一挖一大串。因从众心理与法不责众的侥幸，导致在一些坏事中，大家如广场效应般一哄而上，诈骗之乡、盗抢之乡、假证之乡，都是如此。
媒体也常剖析这种传染病式的畸形生态，反思不良风气的形成。我想，那15名服务员，唯一没参与调包的，其实更值得关注。这名服务员，坚守了做人的原则，没有同流合污。
审视各种窝案串案的同时，不应忽视那些独善其身者。他们的坚守底线，比随波逐流更不容易，却最能打动人心。这对那些环境影响人、贫困滋生犯罪的论调，也是一种有力的回应。即任何外因都只是外因，不是堕落的借口与理由。
感谢这位服务员，能出淤泥而不染。这位唯一没参与调包的服务员，并不孤独，这世上有许多人，我们周围的大多数人，都不乏这样的坚守。