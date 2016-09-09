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请别再糟践“奋进”这个词了
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图文：教师节如何过才贴老师的心
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评论
2016.9.9 星期五
图文：教师节如何过才贴老师的心
楚天都市报讯 又是一年教师节，尊师重教是我国的传统，教师节怎样过更有意义，才能更贴近广大教师的心？
明天就是教师节了，每年教师节，各地都会策划组织多种形式的活动，在全社会营造尊师重教的良好氛围。但从舆论反应来看，教师节活动不受教师欢迎的情况很普遍。
比如，有的地方教师节活动出现形式化、表面化等问题，往往是开表彰大会，发慰问信，学生献花等老路。
那么，这样一个本应激荡教师心灵、激发教师自豪感的重要节日，除了沿用传统做法外，如何加以改进，真正增进广大教师的幸福感？
比如，可以给教师放假一天。可能有的人会问，放一天假会不会影响教学？其实放一天假能使教师拥有更多的获得感，对助力他们更好地投入教学有积极意义，可能比失去一天的工作量更加可贵。而且，国外也有一些国家在教师节给全体教师放假。
其次，对全体教师进行精神和物质慰问。教师节这一天，的确该对先进教师进行表彰，但也不应忘记绝大部分默默耕耘在教学一线的普通教师。如果说，先进教师是红花的话，那么广大普通教师就是绿叶。“红花还需绿叶扶”，在礼赞红花的同时，也要想方拨动每一片绿叶的心弦，浇灌和激发每一颗立德树人的心灵。例如，学校可以在政策和经费允许的情况下，利用工会会费为教师团购一些小“福利”，以小福利凝聚大人心。
再有，对学生给教师送礼进行规定和限制。说到送礼，考虑到有的学生和家长攀比送礼，国家也已明文规定严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金。就此而言，或可考虑细化落实细则，强调学生们送老师礼物必须遵循“自愿且廉价”原则。送一束鲜花、一根发带，亲手制作一份小手工作品等，都能体现出感恩之情。 杨红星
声音
网友“郭梦涵”：古代就有“程门立雪”的典故，主人公为了拜师在门外几乎被大雪掩盖，这体现了对老师、对知识的尊重。所以对老师的尊重，不能停留在礼物层面，更不能因为担心老师不负责任而去送礼。只有发自内心的尊师重教，才是教师节的意义所在。
网友“乔彬”：让教师成为教师节的主角，应该去问问教师最需要什么、最在意什么、最期待什么？个人认为，对于教师来说，最需要的是权利，最在意的是尊严，最期待的是信任，这都是社会应该给予的。