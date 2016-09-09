轨道交通建设进入“网时代”我省出动无人机监控露天烧秸秆图文：长大后我就成了你高空抛物伤婴案二审维持原判医院为减少排队开通扫码付费卓尔与创新工场共设产业基金寻师热线开通首日引发思念如潮
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 第1版 要闻
·轨道交通建设进入“网时代”
·我省出动无人机监控露天烧秸秆
·图文：长大后我就成了你
·高空抛物伤婴案二审维持原判
·医院为减少排队开通扫码付费
·卓尔与创新工场共设产业基金
·寻师热线开通首日引发思念如潮
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.9 星期五
图文：长大后我就成了你
    楚天都市报讯 图为：李岚昕（左一）和当年暗中资助她的片警吴之曦，在武汉化工区建洲村巡查。 楚天都市报记者萧颢摄

    当年受片警暗中资助的女孩 毕业回乡成网格管理站一员


   