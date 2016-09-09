查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·轨道交通建设进入“网时代” ·我省出动无人机监控露天烧秸秆 ·图文：长大后我就成了你 ·高空抛物伤婴案二审维持原判 ·医院为减少排队开通扫码付费 ·卓尔与创新工场共设产业基金 ·寻师热线开通首日引发思念如潮 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第11版 : 养生 第13版 : 影像 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康资讯 第18版 : 健康 第19版 : 跑腿 第20版 : 夕阳晚晴 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第6版 : 评论 第9版 : 广告 · 轨道交通建设进入“网时代” · 我省出动无人机监控露天烧秸秆 · 图文：长大后我就成了你 · 高空抛物伤婴案二审维持原判 · 医院为减少排队开通扫码付费 · 卓尔与创新工场共设产业基金 · 寻师热线开通首日引发思念如潮 1 要闻 2016.9.9 星期五 图文：长大后我就成了你 楚天都市报讯 图为：李岚昕（左一）和当年暗中资助她的片警吴之曦，在武汉化工区建洲村巡查。 楚天都市报记者萧颢摄



当年受片警暗中资助的女孩 毕业回乡成网格管理站一员





