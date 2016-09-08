网购订单信息有13种泄露可能图文：特警抱八旬老太狂奔千米赶火车图文：辽宁营口发生劫持运钞车事件
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 第24版 时事
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楚天都市报电子版
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24 时事 2016.9.8 星期四
图文：辽宁营口发生劫持运钞车事件
嫌犯已被警方抓获
    楚天都市报讯 图为：嫌疑人落网现场

    记者7日傍晚从辽宁省营口市委宣传部获悉，当天下午，营口市下辖的大石桥市发生一起运钞车被劫持事件。目前，嫌犯被警方抓获。
    昨日下午，大石桥警方接农行运钞车押车员报案称，丰华颐和春小区地下停车库附近，运钞车司机李绪义持手枪将运钞车押运款抢走，身穿保安服逃跑，逃跑方向不清。
    随后，辽宁省大石桥市公安局发布情况说明称，被劫走的600万元已经追回565.9万元。
    昨晚9点半，记者从大石桥市公安局刑警队获悉，犯罪嫌疑人李绪义已于9点左右在自家屋内被民警抓获，剩余约35万被劫款项，也在其屋内被一并追回。
    目前，该案仍在进一步调查中。

    综合新华社、央视报道


   