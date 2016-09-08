查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 时事 ·网购订单信息有13种泄露可能 ·图文：特警抱八旬老太狂奔千米赶火车 ·图文：辽宁营口发生劫持运钞车事件 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 网购订单信息有13种泄露可能 · 图文：特警抱八旬老太狂奔千米赶 · 图文：辽宁营口发生劫持运钞车事 24 时事 2016.9.8 星期四 图文：辽宁营口发生劫持运钞车事件 嫌犯已被警方抓获 楚天都市报讯 图为：嫌疑人落网现场



记者7日傍晚从辽宁省营口市委宣传部获悉，当天下午，营口市下辖的大石桥市发生一起运钞车被劫持事件。目前，嫌犯被警方抓获。

昨日下午，大石桥警方接农行运钞车押车员报案称，丰华颐和春小区地下停车库附近，运钞车司机李绪义持手枪将运钞车押运款抢走，身穿保安服逃跑，逃跑方向不清。

随后，辽宁省大石桥市公安局发布情况说明称，被劫走的600万元已经追回565.9万元。

昨晚9点半，记者从大石桥市公安局刑警队获悉，犯罪嫌疑人李绪义已于9点左右在自家屋内被民警抓获，剩余约35万被劫款项，也在其屋内被一并追回。

目前，该案仍在进一步调查中。



综合新华社、央视报道





