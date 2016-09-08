查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·广告：生活家装饰三周年 千万家装壕礼抢不停！ ·图文：豪门患上金球依赖症 ·里约残奥会今晨开幕 ·曾诚重伤 赛季报销 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：生活家装饰三周年 千万家 · 图文：豪门患上金球依赖症 · 里约残奥会今晨开幕 · 曾诚重伤 赛季报销 22 体育 2016.9.8 星期四 曾诚重伤 赛季报销 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者蔡毅）当国足将士庆祝同伊朗的比赛取得首分时，昨日凌晨一则坏消息传来，国足门将曾诚膝盖后交叉韧带断裂，将缺席至少6至8个月，这意味着他本赛季报销，并将缺席国足大部分12强赛的比赛。国足主帅高洪波略带愤怒地表示：“从录像中看到，对方完全没有机会碰到球，但还是冲着曾诚去了。”

中伊之战上半时第10分钟，伊朗队在反击中突入禁区，与中国队门将曾诚撞在一起，当时伊朗队球员已经没有可能拿到皮球，但并未收脚，这个动作直接导致曾诚受伤。接受治疗后，曾诚在场上继续战斗了两分钟，最后实在坚持不了，才倒地示意换人。为了表彰曾诚在对阵伊朗比赛中的表现，广州恒大俱乐部将奖励曾诚人民币100万元以及奖牌一枚，另外，他们承若会在第一时间把曾诚送到欧洲最好的医疗机构进行手术及术后康复。





