查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·广告：生活家装饰三周年 千万家装壕礼抢不停！ ·图文：豪门患上金球依赖症 ·里约残奥会今晨开幕 ·曾诚重伤 赛季报销 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：生活家装饰三周年 千万家 · 图文：豪门患上金球依赖症 · 里约残奥会今晨开幕 · 曾诚重伤 赛季报销 22 体育 2016.9.8 星期四 里约残奥会今晨开幕 我省两名女选手征战里约 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者杨宏斌 通讯员高文奇）第十五届夏季残疾人奥林匹克运动会将于9月7日（北京时间8日清晨）至18日在巴西里约热内卢市举行。我省两名年轻的残疾女运动员刘文君、柳萌将肩负重托征战里约，出征前她们表示：“我们将发扬残奥会体育精神，在赛事中发挥最佳水平。”

里约残奥会，由499人组成的中国体育代表团将有308名运动员参加17个大项328个小项的比赛。我省选手刘文君将参加田径轮椅竞速项目T54级比赛；柳萌将角逐乒乓球TT9级女子单打项目。





