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 第22版 体育
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·曾诚重伤 赛季报销
楚天都市报电子版
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22 体育 2016.9.8 星期四
里约残奥会今晨开幕
我省两名女选手征战里约
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者杨宏斌 通讯员高文奇）第十五届夏季残疾人奥林匹克运动会将于9月7日（北京时间8日清晨）至18日在巴西里约热内卢市举行。我省两名年轻的残疾女运动员刘文君、柳萌将肩负重托征战里约，出征前她们表示：“我们将发扬残奥会体育精神，在赛事中发挥最佳水平。”
    里约残奥会，由499人组成的中国体育代表团将有308名运动员参加17个大项328个小项的比赛。我省选手刘文君将参加田径轮椅竞速项目T54级比赛；柳萌将角逐乒乓球TT9级女子单打项目。


   