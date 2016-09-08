查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·广告：生活家装饰三周年 千万家装壕礼抢不停！ ·图文：豪门患上金球依赖症 ·里约残奥会今晨开幕 ·曾诚重伤 赛季报销 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：生活家装饰三周年 千万家 · 图文：豪门患上金球依赖症 · 里约残奥会今晨开幕 · 曾诚重伤 赛季报销 22 体育 2016.9.8 星期四 大牌在不在 世预赛大不同 图文：豪门患上金球依赖症 楚天都市报讯 图为：没有C罗的葡萄牙被踢得找不到北



梅西 C罗与内马尔，这可是当今足坛身价最高的三名巨星，去年金球奖前三得主，而他们所在的国家队似乎早早就患上了金球依赖症，昨日进行的世界杯预选赛就是最好的体现。缺少了C罗的葡萄牙与没有梅西的阿根廷踢得一塌糊涂，而有内马尔的桑巴军团赢了。



没有他 葡萄牙被磕了牙



尽管今年的欧洲杯决赛C罗只踢了20多分钟，但可以想象，没有他的葡萄牙怎么可能走到决赛。当时C罗留下的伤至今还未痊愈，所以葡萄牙只能在没有他的情况下硬着头皮迎来世界杯预选赛，结果欧洲杯冠军在客场磕了牙，0比2完败给瑞士，整场表现完全就是一支欧洲二流球队。

与C罗“青梅竹马”的队友夸雷斯马说：“没有了C罗，我们都不知道怎么踢球了，感觉总是怪怪的。”看来，这C罗依赖症真有点病入膏肓的味道，两年前的欧洲杯预选赛首轮，葡萄牙首轮也曾0比1输给过阿尔巴尼亚，猜猜是为啥？C罗也没出场。



少了他 高原雄鹰变小鸡



和葡萄牙一样患上巨星依赖症还有阿根廷，而且同样病得不轻。在梅球王提前回俱乐部养伤的情况下，阿根廷客场2比2战平南美洲倒数第一的委内瑞拉，比赛中还曾经一度0比2落后。而几天前，宣布重回国家队的梅西就拖着伤痛的身体、依靠自己的进球1比0击退乌拉圭。现在他实在坚持不下去了，潘帕斯雄鹰也变成落魄的小鸡，新帅巴乌萨也拿无梅西的阿根廷没辙。

在巴萨，有没有梅西倒不致命，而在国家队，已经进行完的8场预选赛中，有梅西的阿根廷三场全胜，可没他的成绩1胜3平1负，难怪有球迷说，买足球彩票就看有没有梅西，猜8场就错一场，绝对稳赚。



得亏他 一群渣渣不好带



C罗和梅西的国家队队友真有那么不堪吗？如果问问内马尔，内少肯定有同感——真心带不动！6月时，没有内少的巴西国家队在百年美洲杯上竟未能出线。8月时，内马尔放弃休假带领国奥征战奥运，帮球队第一次拿到奥运金牌。如今他又回到国家队征战世预赛，正是他的一传一射帮助桑巴军团在主场2比1艰难战胜哥伦比亚。

要知道，巴西最近两场世预赛的5个进球，全部都和内马尔有关。更值得一提的是，目前内少在国家队的48个进球已经追平了济科，并列排在历史射手榜第四，考虑到今年他才24，超越贝利77球的历史纪录应该问题不大。 建武





