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广告：生活家装饰三周年 千万家
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里约残奥会今晨开幕
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曾诚重伤 赛季报销
22
体育
2016.9.8 星期四
广告：生活家装饰三周年 千万家装壕礼抢不停！
拨83776691报名，顾家名品家具13件套999元零头抢！
楚天都市报讯 秋风一扫，被这个加长版三伏天压制了整整一夏的装修欲望，是不是又蠢蠢欲动了？别忙！先收下小编为您准备的家装福利！九月家装头条：全国家装业连锁巨头——生活家装饰武汉分公司三周年庆，千万家装壕礼盛惠江城！为此，小编提前连线了武汉生活家装饰总经理王鹤鹏先生，为业主们打探到生活家装饰三周年热辣资讯！
Q：2013年，生活家装饰健康整装的出现，为江城家装业主带来了一种全新的选择与体验，您能给我们谈谈这其中的奥秘吗？
A：三年前，对于大多数江城业主来说，装修选择还局限于传统模式，由于对行业缺乏了解，影响业主决定的往往为价格等表面因素，无论是选择自装还是装修公司，都无可避免的会遭遇到材料无法辨识、增项、增量、装修环保不达标、风格难以把控等家装问题。随着对健康、品质需求的不断提高，吸引业主的不再是卖力的吆喝、新奇的噱头，而是扎实的产品。生活家装饰健康整装8大空间、159项整装全含，在保障品质同时，为客户减少30%中间环节费用、80%个人精力，真正做到超级省心。
Q：三年来，生活家装饰健康产品不断升级，其初衷是什么？
A：产品不断迭代是顺应市场的决定，客户需要什么样的产品生活家便会推出什么样的产品。为了居住健康，我们推行了健康整装德标工程；为了品质生活，我们与瑞士卢森、卢恩、乐家、TATA、圣象、阿尔贝娜、BQ等国内外知名材料商签订合作协议，材料搜寻的足迹遍布全世界；为监管便捷，我们推出首款工程手机APP；为更高性价比，我们推出健康整装“一房一价”；为效果确定，我们研发了VR全景设计系统……三年来，5000余客户的信赖，正是一份满意答卷。
Q：目前，家装公司遍地开，整装公司同质化严重，您认为生活家装饰核心优势是什么？
A：生活家装饰健康整装模式受到武汉各装饰公司的争相效仿，产品才是家装公司核心竞争力，健康的材料、透明的价格、过硬的品质、便捷的体验，缺一不可。除此之外，在网络时代，业主要鉴别什么才是真正的“一房一价”健康整装，最好的方式是便是看它能否在天猫等平台完成一键购买。因为一旦产品存在后期增项等不透明化，是没有办法实现这一切的。确定性，正是生活家装饰健康整装产品与其他装修模式的最大差别。
国际设计大师恩里克引爆生活家三周年
9月15日，生活家装饰研发中心首席产品架构师——意大利著名设计师恩里克空降武汉！引爆生活家三周年！活动现场，恩里克将为业主们解读2016米兰家装流行元素。如果您也想家装国际范儿，立即报名，携户型图到店即送价值3680元VR效果图。更有机会与意大利知名设计师恩里克亲密接触，赢大师限量绝版设计！
三周年庆生趴 狂欢总攻略
1.顾家家具13件套999元惊爆换购，劲省20000+！
没有家具怎么能算拎包入住？知名家具品牌商——顾家家居祝贺生活家三周年庆，重磅礼贺，品牌家具13件套（含真皮床、沙发、茶几、电视柜、餐台、餐椅、床头柜），只花零头搬回家！天猫活动套餐价：26631元，现店庆惊爆换购价仅需999元！每周末限量10套，抢完即止！
2.瓷板、瓷砖两大主材零元升级，每户立省13888元！
为了满足业主品质、个性化需求，生活家装饰三周年地板、瓷砖两大主材劲享升级：地板升级瑞士卢森、德国卢恩、德国慕得三大进口系列；瓷砖升级国内知名优质品牌诺贝尔、欧神诺尊享家畅销款。两项升级每户立省13888元，活动名额有限，仅限前30户！
3.惊喜全面升级，整装不容错过！
周年庆惊喜一：百元购物到店礼。电话预约，凭购房合同或房产证到店即领100元武商购物卡！每天限前10名！
周年庆惊喜二：名品厨电岔到送。签单即送老板烟机、浴霸、欧琳水槽龙头厨房三件套。
周年庆惊喜三：天降惊喜砸金蛋。活动期间，凡签单业主都有机会参与现场砸金蛋，赢50寸液晶电视、冰箱、洗衣机、电烤箱、扫地机器人等家电好礼，100%中奖，惊喜再升级！
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