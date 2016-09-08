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图文：从香港专程来汉观舞“专业
21
文娱
2016.9.8 星期四
图文：从香港专程来汉观舞“专业级”观众引人注目
楚天都市报讯 图为：《爱·年轮》
楚天都市报讯（记者徐颖 通讯员邢君成）昨日第11届全国优秀舞蹈节目展演进入第三天，北京舞蹈学院的群舞《黄河赋》、湖北省歌剧舞剧院的双人舞《爱·年轮》等舞蹈亮相。楚天都市报记者发现，不仅是舞台上演员们的表演专业而精湛，台下的观众也堪称“专业级”。
据省文化厅介绍，有一位来自香港的薛先生，从7月就开始关注展演信息，9月展演开幕后，他购买了全程联票，到武汉观看每一场演出，连演出次日的舞蹈专家评审会都不错过，列席旁听。
昨晚演出前，楚天都市报记者辗转找到这位薛先生。他瘦瘦高高，谈吐有礼。他表示，自己在香港从事科学工作，已经退休，因为热爱舞蹈艺术，所以常追随优秀的舞蹈演出，包括多次到现场观看全国舞蹈大赛（全国舞蹈节目展演的前身）。他还特别赞扬湖北的展演组织得当，自己花费400元购票就能观赏到这么多优秀舞蹈，实在超值。