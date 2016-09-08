查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 文娱 ·广告：武汉市免费培训月嫂 ·广告：免费培训40名小儿推拿师 ·广告：动向新闻 ·广告：湖北主流媒体“探班”江淮 ·图文：张国伟拼颜值 刘国梁玩神秘 ·广告 ·图文：从香港专程来汉观舞“专业级”观众引人注目 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：武汉市免费培训月嫂 · 广告：免费培训40名小儿推拿师 · 广告：动向新闻 · 广告：湖北主流媒体“探班”江淮 · 图文：张国伟拼颜值 刘国梁玩神 · 广告 · 图文：从香港专程来汉观舞“专业 21 文娱 2016.9.8 星期四 图文：从香港专程来汉观舞“专业级”观众引人注目 楚天都市报讯 图为：《爱·年轮》



楚天都市报讯（记者徐颖 通讯员邢君成）昨日第11届全国优秀舞蹈节目展演进入第三天，北京舞蹈学院的群舞《黄河赋》、湖北省歌剧舞剧院的双人舞《爱·年轮》等舞蹈亮相。楚天都市报记者发现，不仅是舞台上演员们的表演专业而精湛，台下的观众也堪称“专业级”。

据省文化厅介绍，有一位来自香港的薛先生，从7月就开始关注展演信息，9月展演开幕后，他购买了全程联票，到武汉观看每一场演出，连演出次日的舞蹈专家评审会都不错过，列席旁听。

昨晚演出前，楚天都市报记者辗转找到这位薛先生。他瘦瘦高高，谈吐有礼。他表示，自己在香港从事科学工作，已经退休，因为热爱舞蹈艺术，所以常追随优秀的舞蹈演出，包括多次到现场观看全国舞蹈大赛（全国舞蹈节目展演的前身）。他还特别赞扬湖北的展演组织得当，自己花费400元购票就能观赏到这么多优秀舞蹈，实在超值。







