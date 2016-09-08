查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 文娱 ·广告：武汉市免费培训月嫂 ·广告：免费培训40名小儿推拿师 ·广告：动向新闻 ·广告：湖北主流媒体“探班”江淮 ·图文：张国伟拼颜值 刘国梁玩神秘 ·广告 ·图文：从香港专程来汉观舞“专业级”观众引人注目 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：武汉市免费培训月嫂 · 广告：免费培训40名小儿推拿师 · 广告：动向新闻 · 广告：湖北主流媒体“探班”江淮 · 图文：张国伟拼颜值 刘国梁玩神 · 广告 · 图文：从香港专程来汉观舞“专业 21 文娱 2016.9.8 星期四 奥运选手来《天天向上》“比歌喉” 图文：张国伟拼颜值 刘国梁玩神秘 楚天都市报讯 图为：张国伟（中）活泼幽默

图为：马龙要秀舞姿



楚天都市报记者张聪发自长沙



什么情况？这么多奥运选手出现在长沙！

跳高的张国伟，击剑的雷声，跳水的吴敏霞……

昨日，这一大拨从里约奥运赛场上归来的体坛健将，走上《天天向上》的舞台，他们是来唱歌的！



张国伟拒当“泥石流”

自认是田径队颜值担当



面对一屋子媒体，一向很有镜头感的张国伟连说4次“早知道来这么多人，我该穿帅点”。仗着2米的身高，他还是很快找到了感觉，对记者们说，“你们是不是看我这裤子特短？因为最长的那款肥，我还不如穿个短的再配个高帮鞋，身材就显出来了。”

说话特逗，跳高之前不是打太极就是白鹤亮翅，张国伟被网友封为“田径队泥石流”。对此称号他嘻嘻哈哈地反驳：“我是一股清泉啊，怎么会是泥石流？我是中国田径队的颜值担当啊！”

此番来《天天向上》一展歌喉，张国伟说自己唱歌一般是胜在“会用生命去唱”，并强调，“听说有唱歌的冠亚军评比，我希望能让我圆个（夺奖）梦。”不过，听说蔡依林也会在现场时，他马上改口，“她也来啊？那我就保二争一吧！”



刘国梁马龙玩“隐身”

乒乓队的伙食还是个谜



田径队的张国伟负责活泼，跳水队的就主打甜蜜牌。里约奥运会上，吴敏霞的男友张效诚意外曝光。张效诚凭借高颜值和播音腔迅速成了“网红”，对此吴敏霞淡定说：“他比我还红。”将来会不会一起转战娱乐圈？吴敏霞说没有这样的打算，但可以考虑和男友一起参加综艺节目，“应该能增进两个人的关系。”

当天采访环节最受瞩目的，应该是“刘月半”刘国梁和“奶龙”马龙，按原计划他俩压轴出场，可临时因为“不可为外人道也”的原因，他们并没露面。

乒乓球队的高手们，到底将在节目中使出什么杀手锏，俨然还是一个未知数。而眼下，全国媒体都还没能帮孔令辉的前女友马苏找到谜底——兵乓球队的伙食，怎么这么养人呢？





