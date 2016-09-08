查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 文娱 ·广告：武汉市免费培训月嫂 ·广告：免费培训40名小儿推拿师 ·广告：动向新闻 ·广告：湖北主流媒体“探班”江淮 ·图文：张国伟拼颜值 刘国梁玩神秘 ·广告 ·图文：从香港专程来汉观舞“专业级”观众引人注目 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：武汉市免费培训月嫂 · 广告：免费培训40名小儿推拿师 · 广告：动向新闻 · 广告：湖北主流媒体“探班”江淮 · 图文：张国伟拼颜值 刘国梁玩神 · 广告 · 图文：从香港专程来汉观舞“专业 21 文娱 2016.9.8 星期四 广告：湖北主流媒体“探班”江淮 楚天都市报讯 新能源风头正劲，2016年的江淮汽车似乎占尽天时地利。多家湖北主流媒体8月组团探班江淮技术中心，走进江淮新能源生产第一线。

作为新能源正向研发的践行者，江淮内聚外合，在合纵连横协同发展中不断提升自身竞争力。与华霆动力、巨一自动化成立合资公司，牵手蔚来汽车达成战略合作，建设江淮新能源武汉生产基地。江淮在坚持技术立身的基础上开门造车，以稳健的步伐布局新能源产业。

在生产车间，江淮“敬客经营、质量为本、求真务实”的核心价值观展现的淋漓尽致。一线的工人们正有条不紊的忙碌着，iEV生产线时刻保持高效作业，以期为消费者按时带来优质的产品。

目前，江淮iEV4、iEV5、iEV6S等产品傲立新能源市场潮头，努力为消费者创造人、车、环境和谐共生的美好生活。未来，iEV5+、iEV6e、iEV7等新品也正整装待发，准备接受消费者和市场检验。届时，我们将有望见证一个更成熟、更全面、更锐意创新的江淮新能源。

夏锋





