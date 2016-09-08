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 第21版 文娱
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楚天都市报电子版
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21 文娱 2016.9.8 星期四
广告：湖北主流媒体“探班”江淮
    楚天都市报讯 新能源风头正劲，2016年的江淮汽车似乎占尽天时地利。多家湖北主流媒体8月组团探班江淮技术中心，走进江淮新能源生产第一线。
    作为新能源正向研发的践行者，江淮内聚外合，在合纵连横协同发展中不断提升自身竞争力。与华霆动力、巨一自动化成立合资公司，牵手蔚来汽车达成战略合作，建设江淮新能源武汉生产基地。江淮在坚持技术立身的基础上开门造车，以稳健的步伐布局新能源产业。
    在生产车间，江淮“敬客经营、质量为本、求真务实”的核心价值观展现的淋漓尽致。一线的工人们正有条不紊的忙碌着，iEV生产线时刻保持高效作业，以期为消费者按时带来优质的产品。
    目前，江淮iEV4、iEV5、iEV6S等产品傲立新能源市场潮头，努力为消费者创造人、车、环境和谐共生的美好生活。未来，iEV5+、iEV6e、iEV7等新品也正整装待发，准备接受消费者和市场检验。届时，我们将有望见证一个更成熟、更全面、更锐意创新的江淮新能源。
夏锋


   