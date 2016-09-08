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 第21版 文娱
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楚天都市报电子版
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21 文娱 2016.9.8 星期四
广告：免费培训40名小儿推拿师
    楚天都市报讯 据悉：武汉工友就业创业培训基地面向全省免费培训40名小儿推拿师。将进行儿童生理病理特点、经络穴位、感冒发烧、便秘腹泻等推拿专业知识技能的7天培训。学完安排实习并可推荐就业，专业小儿推拿技师月薪5千—1万5千元。50岁以下准备从业者和家有10岁以下孩子的家长均可报名，额满为止，教材、培训均免费。咨询报名电话02787858797　　　 文 闻蔚


   