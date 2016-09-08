查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第21版 文娱
·广告：武汉市免费培训月嫂
·广告：免费培训40名小儿推拿师
·广告：动向新闻
·广告：湖北主流媒体“探班”江淮
·图文：张国伟拼颜值 刘国梁玩神秘
·广告
·图文：从香港专程来汉观舞“专业级”观众引人注目
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 养生
第12版 : 专版
第14版 : 经济
第15版 : 绽放20年“健康相伴”
第16版 : 教育
第17版 : 健康
第18版 : 广告
第19版 : 跑腿
第2版 : 要闻
第20版 : 诗歌美文
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 专版
第24版 : 时事
第3版 : 焦点
第4版 : 关注
第5版 : 关注
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 福彩
第9版 : 法治
·
广告：武汉市免费培训月嫂
·
广告：免费培训40名小儿推拿师
·
广告：动向新闻
·
广告：湖北主流媒体“探班”江淮
·
图文：张国伟拼颜值 刘国梁玩神
·
广告
·
图文：从香港专程来汉观舞“专业
21
文娱
2016.9.8 星期四
广告：免费培训40名小儿推拿师
楚天都市报讯 据悉：武汉工友就业创业培训基地面向全省免费培训40名小儿推拿师。将进行儿童生理病理特点、经络穴位、感冒发烧、便秘腹泻等推拿专业知识技能的7天培训。学完安排实习并可推荐就业，专业小儿推拿技师月薪5千—1万5千元。50岁以下准备从业者和家有10岁以下孩子的家长均可报名，额满为止，教材、培训均免费。咨询报名电话02787858797 文 闻蔚