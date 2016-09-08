查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 诗歌美文 ·驼队晓行（外一首） ·广告 ·一封家书 ·小别离2 07 ·父亲，我的乡村教师 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 驼队晓行（外一首） · 广告 · 一封家书 · 小别离2 07 · 父亲，我的乡村教师 20 诗歌美文 2016.9.8 星期四 驼队晓行（外一首） 楚天都市报讯 刘益善



一枚冷月挂在驼峰

驼队在默默前行

昂起头远望朦胧的旷野

不倦的旅人走向大漠

背负隆起的行囊和恬淡的月色

驼铃蘸着幽光撒播

一个没有苦涩的春天

丁丁冬冬从远古到现代

跋涉者将心迹写下

一个脚窝就是一颗铭文



纤夫的路



乱草中 石丛里

纤夫用生命踩的绳索

几千年了 沉重的歌

还在江上漂么？拉着

长江 拉着岁月

在缓慢地一寸寸地移哟

悬崖下曾溅起多少次

跌下的惨叫和那爬起来

又躬身一寸寸前移的躯体

崖壁 生命在你胸前

擦下的一条漫长的伤痕





