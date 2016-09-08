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20
诗歌美文
2016.9.8 星期四
小别离2 07
楚天都市报讯 这个学校的中国学生很少想得起来问彼此的中文名。有点怪吧，人到国外就是这样的
人与人的运气是不能比的，每次在这个休息区遇到好心肠的洛克，朵儿都深深体会到这一点。比如，与自己的“奇葩之家”相比，这位洛克撞上的住妈竟然是一位厨师！而且还是退休厨师老奶奶！有的是时间，和爱心。
这就使得他带来的午餐，哪怕是最简单的寿司，都漂亮到让奈特利一众中国小孩羡慕得快要昏过去。洛克真是太好运了。当然，也可能是因为他可爱，到哪儿都招人喜欢，住妈喜欢他。
此刻朵儿对着苹果派，吐了吐舌头，像只小猴伸出手掌笑道，吃点。
洛克在她身边坐下，把饭盒递给她。朵儿从苹果派上掰了一小块往嘴里放，洛克说，拿一块去好了，我一块够了。
沁人心脾的甜美让朵儿瞪大眼睛，她对洛克惊呼道，哗，超级美味！
在奈特利高中，朵儿与洛克比较熟悉，上科学、数学、COOKING、微积分、计算机课程时常碰在一起，两人的强项都是理科，比较聊得来。但朵儿知道自己与这男孩还是有本质的差距的，这差距就是脑袋本身，怎么说呢，他应该是科学家的那种脑袋吧。
这小帅哥永远这么乐呵呵和好心，在这所学校里很有人缘。朵儿在一堆中国同学里比较喜欢他，知道他比自己早来奈特利一年，是从中国广东一所国际高中过来的。但她觉得他的口音却像北方人，长得也不像广东人。
现在，朵儿咬着苹果派，心里在说“洛克，你真好运”，而嘴上就问了这个疑问：洛克，我有听见过你跟同学讲广东话，但你又是北方人的口音，你是哪里人呢？
她以前还从没问过他老家在哪儿，包括他的中文名是什么，这个学校的中国学生很少想得起来问彼此的中文名。有点怪吧，人到国外就是这样的。
洛克怔了一下，用有点搞笑的，又有点自诩的口吻说，我嘛，是蛮有来历的。
这当儿七八个女生正从他们桌旁走过去，她们看到了朵儿和洛克坐在这里乐呵呵地聊天。其实朵儿刚才也注意到她们了，她们是从休息区右侧的“国际学生办公室”走出来的，都是中国小孩，走在前面的高个漂亮女生穿着黑色短风衣，戴着黑线帽，她叫蒂娜，朵儿知道她的中文名是杨冰。
现在杨冰冲着他们笑道，嗨，洛克。
杨冰的眉目在生动地跳跃，神情与照进这屋子里的阳光一样明朗，她走过来，潇洒地一伸手，拿过洛克手里的苹果派，掰了一半往自己嘴里放，把另一半还给洛克，并问他，星期天你跟我们去看三文鱼洄游吗？
星期天？洛克耸耸肩膀，说，蒂娜，星期天上午我要去社区做义工，教老爷爷老妈妈学英语。
下期预告：杨冰五年级就来西雅图了，她不住HOMESTAY，她与另外3个妹妹住自己家，她爸在这儿买了房子