查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 诗歌美文 ·驼队晓行（外一首） ·广告 ·一封家书 ·小别离2 07 ·父亲，我的乡村教师 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 驼队晓行（外一首） · 广告 · 一封家书 · 小别离2 07 · 父亲，我的乡村教师 20 诗歌美文 2016.9.8 星期四 一封家书 楚天都市报讯 杨建平



从一个绮窗下的早晨出发

身上，遍布秘密的细痕，混迹于

广告册页、银行账单，以及?

形形色色的非手写信函，之间

那些早已经丢失的温度，冷却在

绿色邮筒、绿皮邮车的疲惫里

邮差的手，由此而变得机械

像打字机上不断重复的谎言

偶尔闪现的，一两封家书

秘密地潜入，台桌上

暗黑的空洞，把整个物质世界的

分拣中心，照得通彻透亮

在沿途，会有一些信丢失。它们

主要缘于不信！面色已显苍老的

邮递员，是信使，还是邮差？

一封家书，让他几乎环球一周半

有一纸片的温度，真诚的温度

蘸上墨香，带上家的印记

斡旋、辗转于吨位级的纸质物语

它隐现的光亮，像河灯飘浮于大海

一束光，如何罩临我们的头顶

经由邮递员的手，拨亮

此刻，就要静静地到达





