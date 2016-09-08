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第19版 跑腿
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·图文：公交车站“贴身”搬到加油站前
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图文：公交车站“贴身”搬到加油
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才知商铺门前将打围施工一年
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市民之声
19
跑腿
2016.9.8 星期四
市民之声
楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
江夏区范女士：我住在藏龙岛保利清能西海岸。我们小区附近有工地施工时灰尘特别大，每次从此上下班时，都感觉十分呛人，而且污染环境。
江夏区城管委：已通知执法人员到现场查看，必要时会要求工地进行降尘处理，避免影响附近交通。
洪山区靖先生：在雄楚大道金地中心城附近，有几家水果店和餐饮店经常将垃圾到处乱扔，以致路边臭气熏天，污水横流，影响附近路人通行。前几天儿子从此路过时，差点被地上的油污滑到，有安全隐患。
洪山区城管委：已通知环卫工人对此路段加大清扫频次。同时也希望广大市民要爱护公共环境，不要乱扔垃圾。 楚天都市报记者揭明玥