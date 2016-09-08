查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 跑腿 ·广告 ·图文：公交车站“贴身”搬到加油站前 ·才知商铺门前将打围施工一年 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：公交车站“贴身”搬到加油 · 才知商铺门前将打围施工一年 · 市民之声 19 跑腿 2016.9.8 星期四 市民之声 楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。

江夏区范女士：我住在藏龙岛保利清能西海岸。我们小区附近有工地施工时灰尘特别大，每次从此上下班时，都感觉十分呛人，而且污染环境。

江夏区城管委：已通知执法人员到现场查看，必要时会要求工地进行降尘处理，避免影响附近交通。

洪山区靖先生：在雄楚大道金地中心城附近，有几家水果店和餐饮店经常将垃圾到处乱扔，以致路边臭气熏天，污水横流，影响附近路人通行。前几天儿子从此路过时，差点被地上的油污滑到，有安全隐患。

洪山区城管委：已通知环卫工人对此路段加大清扫频次。同时也希望广大市民要爱护公共环境，不要乱扔垃圾。 楚天都市报记者揭明玥





