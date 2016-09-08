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七旬婆婆癌痛反而加重
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健康
2016.9.8 星期四
迷信偏方每天生喝鹅血
七旬婆婆癌痛反而加重
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗 通讯员刘望）七旬李婆婆查出晚期癌症后，按照偏方每天喝鹅血止痛，结果更加痛不欲生，体重暴跌卧床不起。经过医院止痛治疗，李婆婆的疼痛感明显减轻，昨日可以下床活动。
家住球场街的李婆婆今年71岁，上月被查出胰腺癌晚期，家人决定回家疗养。癌痛不时发作，令李婆婆痛苦不已。女儿从网上看到一则止癌痛的偏方，于是每天让李婆婆生喝鹅血，并配合猪腰、枸杞煲汤进行食疗。不料三周过去了，李婆婆的疼痛愈发严重，躺在床上动弹不得，体重也暴跌至70多斤。前天，李婆婆疼痛感加重并出现呕吐、便秘症状。家人忙将她送往武汉市第六医院就诊。经医生治疗，昨天李婆婆精神状态好转，疼痛次数明显下降。“癌症晚期患者大部分会出现身体剧烈疼痛，这些完全可以通过规范治疗减轻或消除，生喝鹅血等偏方对缓解癌痛起不到任何作用。”肿瘤病区科主任胡赤丁表示。
胡赤丁提醒，提高晚期癌症病人的生存质量比单纯延长生存期更为重要，一些所谓止痛偏方不但没有效果，反而可能加重痛感，癌症疼痛治疗一定要规范化，切勿乱投医。