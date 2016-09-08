查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·广告：动向新闻 ·广告 ·我省胎龄最小的超早产儿康复 ·中年女子脚部红肿感染 ·七旬婆婆癌痛反而加重 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 广告 · 我省胎龄最小的超早产儿康复 · 中年女子脚部红肿感染 · 七旬婆婆癌痛反而加重 17 健康 2016.9.8 星期四 迷信偏方每天生喝鹅血 七旬婆婆癌痛反而加重 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗 通讯员刘望）七旬李婆婆查出晚期癌症后，按照偏方每天喝鹅血止痛，结果更加痛不欲生，体重暴跌卧床不起。经过医院止痛治疗，李婆婆的疼痛感明显减轻，昨日可以下床活动。

家住球场街的李婆婆今年71岁，上月被查出胰腺癌晚期，家人决定回家疗养。癌痛不时发作，令李婆婆痛苦不已。女儿从网上看到一则止癌痛的偏方，于是每天让李婆婆生喝鹅血，并配合猪腰、枸杞煲汤进行食疗。不料三周过去了，李婆婆的疼痛愈发严重，躺在床上动弹不得，体重也暴跌至70多斤。前天，李婆婆疼痛感加重并出现呕吐、便秘症状。家人忙将她送往武汉市第六医院就诊。经医生治疗，昨天李婆婆精神状态好转，疼痛次数明显下降。“癌症晚期患者大部分会出现身体剧烈疼痛，这些完全可以通过规范治疗减轻或消除，生喝鹅血等偏方对缓解癌痛起不到任何作用。”肿瘤病区科主任胡赤丁表示。

胡赤丁提醒，提高晚期癌症病人的生存质量比单纯延长生存期更为重要，一些所谓止痛偏方不但没有效果，反而可能加重痛感，癌症疼痛治疗一定要规范化，切勿乱投医。





