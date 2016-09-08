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17
健康
2016.9.8 星期四
听信“蜂疗”可治疗静脉曲张
中年女子脚部红肿感染
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员张维丽 杨敬慈）38岁的李女士听信小诊所医生“蜂疗”可治疗静脉曲张的说法，用蜜蜂蜇了几下脚背，谁知脚部竟出现感染流脓。
日前，李女士因脚背红肿疼痛来到武汉市第一医院就诊。经检查，其脚背已有局部感染，皮肤形成脓肿，医生在清创时发现感染部位还有黑色异物，取出发现竟是蜂针残留在了足背皮下。经对症治疗，李女士已康复出院。
该院周围血管科主任谢沛霖介绍，蜂针疗法是将蜂针液的药理作用与针灸学原理相结合的一种疗法，可用于治疗慢性骨关节病、风湿性关节病，但不可用于静脉曲张的治疗。
他提醒，市民如果要进行“蜂疗”，应到正规医疗机构就诊，遵医嘱进行。同时，注意好消毒和治疗后护理工作，防止皮肤因消毒或护理不当造成破溃，发生感染。“蜂疗”并非适合所有人群，部分患者治疗后会产生过敏反应，症状轻者可能浑身起疙瘩、瘙痒、恶心或呕吐，重者有的大小便甚至发生休克现象。因此，凡接受“蜂疗”者，治疗前须先做好蜂毒过敏试验等。