查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·广告：动向新闻 ·广告 ·我省胎龄最小的超早产儿康复 ·中年女子脚部红肿感染 ·七旬婆婆癌痛反而加重 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 广告 · 我省胎龄最小的超早产儿康复 · 中年女子脚部红肿感染 · 七旬婆婆癌痛反而加重 17 健康 2016.9.8 星期四 听信“蜂疗”可治疗静脉曲张 中年女子脚部红肿感染 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员张维丽 杨敬慈）38岁的李女士听信小诊所医生“蜂疗”可治疗静脉曲张的说法，用蜜蜂蜇了几下脚背，谁知脚部竟出现感染流脓。

日前，李女士因脚背红肿疼痛来到武汉市第一医院就诊。经检查，其脚背已有局部感染，皮肤形成脓肿，医生在清创时发现感染部位还有黑色异物，取出发现竟是蜂针残留在了足背皮下。经对症治疗，李女士已康复出院。

该院周围血管科主任谢沛霖介绍，蜂针疗法是将蜂针液的药理作用与针灸学原理相结合的一种疗法，可用于治疗慢性骨关节病、风湿性关节病，但不可用于静脉曲张的治疗。

他提醒，市民如果要进行“蜂疗”，应到正规医疗机构就诊，遵医嘱进行。同时，注意好消毒和治疗后护理工作，防止皮肤因消毒或护理不当造成破溃，发生感染。“蜂疗”并非适合所有人群，部分患者治疗后会产生过敏反应，症状轻者可能浑身起疙瘩、瘙痒、恶心或呕吐，重者有的大小便甚至发生休克现象。因此，凡接受“蜂疗”者，治疗前须先做好蜂毒过敏试验等。





