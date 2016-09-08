广告“海归”生重新高考读武汉高校本周六职工讲堂听葛昌永讲书法
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 第16版 教育
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·“海归”生重新高考读武汉高校
·本周六职工讲堂听葛昌永讲书法
楚天都市报电子版
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16 教育 2016.9.8 星期四
本周六职工讲堂听葛昌永讲书法
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者简俊晖 通讯员胡江杰）想当面听书法家传授心得吗？本月10日(周六）上午，职工讲堂给爱好书法的职工们发福利了：特邀省书协副主席葛昌永先生开讲《书法艺术鉴赏与创作漫谈》。
    葛昌永在书法和文学方面都有造诣，是中国作家协会、中国书法家协会会员，出版、发表文学作品数百万字，书法作品被中国美术馆收藏。这次来讲堂，将给职工传授他在书法方面的经验。
    湖北职工讲堂由省总工会主办，省职工科技文化中心联合本报承办，荆楚健康大讲坛协办。
    本期名额仅100席，免费预约领票热线：（027）87269806，15871372305。地址：洪山广场科教大厦。读者可关注湖北职工讲堂微信公众号获取信息。


   