查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第16版 教育
·广告
·“海归”生重新高考读武汉高校
·本周六职工讲堂听葛昌永讲书法
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 养生
第12版 : 专版
第14版 : 经济
第15版 : 绽放20年“健康相伴”
第16版 : 教育
第17版 : 健康
第18版 : 广告
第19版 : 跑腿
第2版 : 要闻
第20版 : 诗歌美文
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 专版
第24版 : 时事
第3版 : 焦点
第4版 : 关注
第5版 : 关注
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 福彩
第9版 : 法治
·
广告
·
“海归”生重新高考读武汉高校
·
本周六职工讲堂听葛昌永讲书法
16
教育
2016.9.8 星期四
本周六职工讲堂听葛昌永讲书法
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者简俊晖 通讯员胡江杰）想当面听书法家传授心得吗？本月10日(周六）上午，职工讲堂给爱好书法的职工们发福利了：特邀省书协副主席葛昌永先生开讲《书法艺术鉴赏与创作漫谈》。
葛昌永在书法和文学方面都有造诣，是中国作家协会、中国书法家协会会员，出版、发表文学作品数百万字，书法作品被中国美术馆收藏。这次来讲堂，将给职工传授他在书法方面的经验。
湖北职工讲堂由省总工会主办，省职工科技文化中心联合本报承办，荆楚健康大讲坛协办。
本期名额仅100席，免费预约领票热线：（027）87269806，15871372305。地址：洪山广场科教大厦。读者可关注湖北职工讲堂微信公众号获取信息。