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互联网就业市场供需最旺
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经济
2016.9.8 星期四
我省上半年人力资源报告显示
互联网就业市场供需最旺
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者董凤龙 通讯员马丽）省人社厅昨日发布《2016年上半年湖北省人力资源市场景气指数报告》。报告显示，我省互联网/电子商务就业市场供需最旺。
随着斗鱼、卷皮网等互联网企业在光谷的异军突起，今年上半年，我省互联网/电子商务提供岗位30余万个次，求职人数近20万人次，就业景气指数为1.71，行业排名第一。传统产业用工需求呈现复苏迹象。
从求职者来看，随着90后就业群体逐步进入市场、小微型新兴企业大量涌现，年轻人逐渐倾向于灵活就业，包括弹性的工作时间、自由的工作环境。部分用人单位出于节约成本的考虑开始尝试增加临时工岗位，并提供实习与培训机会。