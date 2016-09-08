查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·广告：动向新闻 ·安哥拉华人献血捐款救麻城老乡 ·明星飞行员带你飞上蓝天 ·图文：武荆高速爆破拆除跨线天桥 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 安哥拉华人献血捐款救麻城老乡 · 明星飞行员带你飞上蓝天 · 图文：武荆高速爆破拆除跨线天桥 10 荆楚 2016.9.8 星期四 图文：武荆高速爆破拆除跨线天桥 提前半小时恢复通行 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘中灿 通讯员李文君 马路遥）昨日上午8时，随着一声巨响，沪蓉高速武荆段914KM+920处跨线天桥在爆破声中轰然倒下，4台“啄木鸟”和两台铲车随即扎堆在现场进行清理，10余台大型卡车源源不断地将水泥渣土运出现场。

受此影响，武荆高速应城至天门段从昨日7时起实施交通管制，所有车辆禁止通行。到下午6时30分，该高速路段恢复通行，比预计恢复通车时间提前了半小时。





