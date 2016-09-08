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图文：武荆高速爆破拆除跨线天桥
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荆楚
2016.9.8 星期四
图文：武荆高速爆破拆除跨线天桥
提前半小时恢复通行
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘中灿 通讯员李文君 马路遥）昨日上午8时，随着一声巨响，沪蓉高速武荆段914KM+920处跨线天桥在爆破声中轰然倒下，4台“啄木鸟”和两台铲车随即扎堆在现场进行清理，10余台大型卡车源源不断地将水泥渣土运出现场。
受此影响，武荆高速应城至天门段从昨日7时起实施交通管制，所有车辆禁止通行。到下午6时30分，该高速路段恢复通行，比预计恢复通车时间提前了半小时。