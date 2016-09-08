查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·广告：动向新闻 ·安哥拉华人献血捐款救麻城老乡 ·明星飞行员带你飞上蓝天 ·图文：武荆高速爆破拆除跨线天桥 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 安哥拉华人献血捐款救麻城老乡 · 明星飞行员带你飞上蓝天 · 图文：武荆高速爆破拆除跨线天桥 10 荆楚 2016.9.8 星期四 明星飞行员带你飞上蓝天 荆门爱飞客飞行大会9月30日-10月3日举行 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨 实习生项婧雯）喜爱飞行的朋友们，十一黄金周可赴荆门一饱眼福了。9月30日至10月3日，荆门将在漳河机场举办第二届爱飞客飞行大会。届时参展飞机规模将达到100余架，观众规模可能达到20万人次以上。

大会将邀请3支世界顶级特技飞行表演队参加，分别是“爱飞客雷电特技飞行表演队”、“爱飞客大黄蜂特技飞行表演队”、“爱飞客三剑客特技飞行表演队”。届时将带来吊机悬停、失速流转、同步筋斗、机翼行走等表演。此外，依据漳河独特的地理优势，国内外多家水上飞机齐聚现场展演，还有30架无人机进行表演。

与去年相比，本次大会增加了空中观光、观光气球体验、室内外跳伞体验、双人动力伞体验、模拟飞行器体验、静态飞行器体验等项目，而且明星飞行员还将带着游客飞上蓝天，体验飞行的巅峰感觉。

目前飞行大会的门票已开始发售，普通票150元/张、学生票80元/张。

去年十一期间，荆门举办首届爱飞客飞行大会，国内外105架飞行器参展，57架飞行器参与动态表演，创下了观演人数全国同类飞行大会第一、表演队伍全国同类飞行大会第一、全国第一次进行水上飞行表演等佳绩。





