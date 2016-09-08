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荆楚
2016.9.8 星期四
明星飞行员带你飞上蓝天
荆门爱飞客飞行大会9月30日-10月3日举行
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨 实习生项婧雯）喜爱飞行的朋友们，十一黄金周可赴荆门一饱眼福了。9月30日至10月3日，荆门将在漳河机场举办第二届爱飞客飞行大会。届时参展飞机规模将达到100余架，观众规模可能达到20万人次以上。
大会将邀请3支世界顶级特技飞行表演队参加，分别是“爱飞客雷电特技飞行表演队”、“爱飞客大黄蜂特技飞行表演队”、“爱飞客三剑客特技飞行表演队”。届时将带来吊机悬停、失速流转、同步筋斗、机翼行走等表演。此外，依据漳河独特的地理优势，国内外多家水上飞机齐聚现场展演，还有30架无人机进行表演。
与去年相比，本次大会增加了空中观光、观光气球体验、室内外跳伞体验、双人动力伞体验、模拟飞行器体验、静态飞行器体验等项目，而且明星飞行员还将带着游客飞上蓝天，体验飞行的巅峰感觉。
目前飞行大会的门票已开始发售，普通票150元/张、学生票80元/张。
去年十一期间，荆门举办首届爱飞客飞行大会，国内外105架飞行器参展，57架飞行器参与动态表演，创下了观演人数全国同类飞行大会第一、表演队伍全国同类飞行大会第一、全国第一次进行水上飞行表演等佳绩。