查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·广告：动向新闻 ·安哥拉华人献血捐款救麻城老乡 ·明星飞行员带你飞上蓝天 ·图文：武荆高速爆破拆除跨线天桥 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 安哥拉华人献血捐款救麻城老乡 · 明星飞行员带你飞上蓝天 · 图文：武荆高速爆破拆除跨线天桥 10 荆楚 2016.9.8 星期四 身处非洲突患重病 大家帮他渡过难关 安哥拉华人献血捐款救麻城老乡 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈杏兰）昨日，有读者向本报反映，一名在非洲安哥拉务工的湖北老乡日前因胃出血生命垂危，许多老乡和同胞纷纷伸出援手，踊跃献血及捐款，这位老乡得以渡过难关。

昨日，记者联系上了这名读者。他叫蔡凯烽，今年29岁。蔡凯烽说，自己在安哥拉工作6年，半个月前才回到老家蕲春。前几天，他在安哥拉湖北同乡群里看到一件感人的事情：有人在群内转发帖子，称2日晚一名在安哥拉的麻城老乡因胃部大出血，被送到安哥拉中铁四医院，急需O型血救命。在安哥拉的同胞得知情况后，纷纷前往献血，很快献出900毫升血液，这名老乡得到了救治。随后，大家看到这名老乡家中困难，还纷纷捐款，虽然许多人都是普通打工者，工资不高，可是短短几天就捐了数万元。

昨日傍晚，记者与仍在安哥拉工作的另一名湖北老乡刘智勇取得联系。刘智勇说，当时那名老乡病情危重，急需输血。安哥拉中国总商会主席柳义勇通过网络呼吁爱心人前往医院献血。3日上午，多名华人赶往医院主动献血，后来还有多人前往登记献血。

刘智勇介绍，经过救治，病人目前已经脱离生命危险，但是身体仍然非常虚弱，需要长期治疗调养。经过咨询医生，工友们决定病人治疗稳定后转回国内治疗，目前大家已给他买了8日回国的机票。

昨日晚上，记者联系上了病人在老家的妻子江乐梅。江乐梅说，丈夫名叫余小峰，今年40岁，他们家住麻城市乘马岗镇艾家河村罗家河垸。2014年6月，丈夫前往安哥拉，在那里凑钱买了一台货车跑运输。直到前几天，她才得知丈夫胃部大出血生命垂危，是一些好心的人给他献血以及捐款，帮他渡过难关。江乐梅激动地对记者说：“不管是谁捐了钱，捐了多少，我都认，我要一笔笔地记下来，将来我们都还，谢谢天底下的好心人……”





