查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·广告：动向新闻 ·武汉交警再次网络直播现场执法 ·图文：青山区一房产测绘人员被判刑 ·广告：王府花园酒店诚聘 ·为图方便私毁花坛 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 武汉交警再次网络直播现场执法 · 图文：青山区一房产测绘人员被判 · 广告：王府花园酒店诚聘 · 为图方便私毁花坛 9 法治 2016.9.8 星期四 为图方便私毁花坛 青山一装饰公司赔罚近6万元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员黄红波 朱丹 刘华钢）嫌道路花坛碍事，私自拆毁了8平方米。6日，青山一起毁绿事件历时8个月结案，毁绿的一家装饰公司缴纳赔偿及罚金近6万元。

今年1月，青山城管园林中队发现冶金大道一处花坛一端边缘与另一端有明显色差，用料不是边缘石而是水泥，还有施工痕迹，显然被人动了手脚。

执法队员发现，花坛内侧的装饰市场大门正对此处，花坛“缩水”约8平方米后，市场内车辆出来可直接上冶金大道，否则要绕行。经查证，是该市场的租赁方某装饰公司干的。

原来，该市场已被某装饰公司总承包，再分包发租。因租户们反映车辆进出不便，公司便将花坛拆毁。

青山园林部门认定，此次毁绿损失14880元，外加3倍行政处罚44640元，共计59520元。





