查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·广告：动向新闻 ·武汉交警再次网络直播现场执法 ·图文：青山区一房产测绘人员被判刑 ·广告：王府花园酒店诚聘 ·为图方便私毁花坛 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 武汉交警再次网络直播现场执法 · 图文：青山区一房产测绘人员被判 · 广告：王府花园酒店诚聘 · 为图方便私毁花坛 9 法治 2016.9.8 星期四 广告：王府花园酒店诚聘 楚天都市报讯 武汉市王府花园酒店管理有限公司成立于1997年7月，经过十余年的不断发展和提高，目前在武汉市已拥有三家经营实体，公司为员工提供同行业中领先的薪酬待遇良好的职业发展前景。

现因新店开业运营需要，特向社会各界诚聘以下英才：

厨务人员：（大工4800元至10000元，中小工4000元至2500元）

炉灶师傅：湖北本帮菜师傅6名、川菜师傅4名、杭帮菜师傅2名、湘菜师傅2名、粤菜师傅2名、上什蒸菜3名、煨汤师傅2名

明档师傅：本帮凉菜、川凉师傅、杭凉师傅各2名、中工5名、厨务小工5名

厨部案台师傅：切配师傅8名、切配小工5名，洗摘工5名

白案师傅：白案出品工5名（2300元至3500元）

传菜员、厨务杂工：（性别不限，18-45岁，已婚优先，初中学历，能吃苦耐劳，无须工作经验）

前厅服务员、收银员、储备干部：

26名（工资2600元至3600元，按星级考评核定工资）要求：性别不限，18-40岁，初中以上学历，有一年以上相关工作经验者优先。

其他岗位：万能工2名（要求有电工证，具有相关工作经验者优先）

司机：1名（要求持有C照以上，具有3年以上安全驾龄）

总账会计：1名 财务经理：1名

员工福利

1.每月四天带薪休假，及国家法定日。2.提供住宿、冷暖空调、免费WIFI、免费工作餐、24小时热水。3.劳动合同到期续签者，享受诚信奖1000-1500元（特指年满一年的员工）。4.年优秀员工享受带薪年休假5天及公司赠送礼品或旅游。以上部门各岗位工作地点：汉阳杨泗庙店、汉阳动物园店、青山建一店均可。

有意者携带身份证原件 到就近门店咨询面试

●面试地址：汉阳鹦鹉大道446号杨泗庙（王府花园酒店人事部）王经理027-84764899 13667170460 李厨：15907177012●乘车路线：乘61、720B、704、728、727、598、559、524、580至杨泗庙即到





