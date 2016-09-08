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9
法治
2016.9.8 星期四
出具虚假测绘图 纵容他人骗取拆迁款
图文：青山区一房产测绘人员被判刑
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王荣海 通讯员胡丹丽 石珍 段晨晨）收受贿赂后，测绘人员出具虚假测绘图纸，纵容他人骗取拆迁款。昨日，武汉市青山区纪委通报，青山区房产测绘站事业工人刘某某被开除党籍，且已被青山区法院判处有期徒刑二年，缓期二年执行。
2011年下半年，刘某某在对青山区工人村2村某房屋进行测绘时，按照房主李某要求，将一处100平方米左右的棚子虚标为房屋，并收受李某人民币5万元。同年11月，他按照青安居公司原拆迁部部长董某要求，出具虚假测绘图纸，使得董某骗取拆迁款70余万元，刘某某收受董某人民币3万元。
办案人员介绍，刘某某在拆迁项目测绘工作中，利用职务便利，采取出具虚假图纸或者更改测绘内容等方式，为拆迁人谋取利益，受贿人民币8万元，严重违反了党的纪律并涉嫌犯罪，已被开除党籍，并受到了相应的刑事处分。“拆迁领域并非监管盲区，拆迁补偿款也并非‘唐僧肉’。”青山区纪委第二纪检监察室主任王伟谈到刘某某一案时说，任何想在拆迁中捞一笔的党员干部，其结局只能是受到党纪政纪甚至是法律的严惩。