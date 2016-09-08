查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·广告：动向新闻 ·武汉交警再次网络直播现场执法 ·图文：青山区一房产测绘人员被判刑 ·广告：王府花园酒店诚聘 ·为图方便私毁花坛 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 武汉交警再次网络直播现场执法 · 图文：青山区一房产测绘人员被判 · 广告：王府花园酒店诚聘 · 为图方便私毁花坛 9 法治 2016.9.8 星期四 出具虚假测绘图 纵容他人骗取拆迁款 图文：青山区一房产测绘人员被判刑 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王荣海 通讯员胡丹丽 石珍 段晨晨）收受贿赂后，测绘人员出具虚假测绘图纸，纵容他人骗取拆迁款。昨日，武汉市青山区纪委通报，青山区房产测绘站事业工人刘某某被开除党籍，且已被青山区法院判处有期徒刑二年，缓期二年执行。

2011年下半年，刘某某在对青山区工人村2村某房屋进行测绘时，按照房主李某要求，将一处100平方米左右的棚子虚标为房屋，并收受李某人民币5万元。同年11月，他按照青安居公司原拆迁部部长董某要求，出具虚假测绘图纸，使得董某骗取拆迁款70余万元，刘某某收受董某人民币3万元。

办案人员介绍，刘某某在拆迁项目测绘工作中，利用职务便利，采取出具虚假图纸或者更改测绘内容等方式，为拆迁人谋取利益，受贿人民币8万元，严重违反了党的纪律并涉嫌犯罪，已被开除党籍，并受到了相应的刑事处分。“拆迁领域并非监管盲区，拆迁补偿款也并非‘唐僧肉’。”青山区纪委第二纪检监察室主任王伟谈到刘某某一案时说，任何想在拆迁中捞一笔的党员干部，其结局只能是受到党纪政纪甚至是法律的严惩。





