查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·广告：动向新闻 ·武汉交警再次网络直播现场执法 ·图文：青山区一房产测绘人员被判刑 ·广告：王府花园酒店诚聘 ·为图方便私毁花坛 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 武汉交警再次网络直播现场执法 · 图文：青山区一房产测绘人员被判 · 广告：王府花园酒店诚聘 · 为图方便私毁花坛 9 法治 2016.9.8 星期四 武汉交警再次网络直播现场执法 4小时收获网友12万余“点赞” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员张建勇 张宓）昨日下午，武汉交警第二次网络直播现场执法来到东西湖区，1个多小时内处罚违停车辆241辆，其中27辆被拖移。

昨日下午4时许，在常青花园地铁站附近，路边禁止停车标志牌下，停着3辆轿车，堵住了非机动车停车场出入口。民警上前拍照、贴罚单。

直播的摄像机引来不少市民围观，他们纷纷表示希望交警严管。直播过程中，有网友问临时号牌车辆违停会不会被处罚？交警主持人解释：可以根据临时号牌查到车架号，一样要处罚；如果车架号看不清，可以直接拖移车辆。

昨日，东西湖区交通大队出动11个小组整治违法停车，至下午5时20分，共处罚违停车辆241辆，拖移其中27辆。

此次整治行动通过新浪微博直播，至昨晚8时许，微博“一直播”累计有20余万次观看，收到12万余个“点赞”。





