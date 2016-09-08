查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 福彩 ·广告 ·图文：彩民自创“尾数加减法”中696万 ·除了投注站 还能在这些地方玩福彩 ·中福在线天天有派奖 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：彩民自创“尾数加减法”中 · 除了投注站 还能在这些地方玩福 · 中福在线天天有派奖 8 福彩 2016.9.8 星期四 中福在线天天有派奖 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员陈灏 李洋）福彩中福在线无疑是当下最受彩民欢迎的福彩游戏之一。原因无他，只因为派奖太给力：几乎每天都有多次派奖一起涌向彩民。

首先，中福在线在全省范围内进行1800万元大派奖。只要彩民的退卡金额达2000元，就额外赠送1000元投注卡。其次，在武汉市直属中福在线销售厅内，彩民玩连环夺宝，只要达到20万分进入连环夺宝，最终中奖2000元以下的，也可以获得1000元投注卡，总有大奖拿。

最后，武汉各中福在线直属销售厅还开展了“榜上有名，天天有奖”活动，每天中奖点数前十的彩民，可获1000元投注卡；每周中奖点数前十的彩民，可获2000元投注卡；最终中奖点数前十的彩民，可获5000元投注卡，而前三名更有8888元的投注卡豪礼。





