查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 福彩 ·广告 ·图文：彩民自创“尾数加减法”中696万 ·除了投注站 还能在这些地方玩福彩 ·中福在线天天有派奖 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：彩民自创“尾数加减法”中 · 除了投注站 还能在这些地方玩福 · 中福在线天天有派奖 8 福彩 2016.9.8 星期四 图文：彩民自创“尾数加减法”中696万 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员李建民 陈灏）“我能中奖，可能就是找到了适合自己的方式方法。”9月7日，在双色球第16102期中得696万元大奖的黄石彩民石先生（化姓）到省福彩中心兑领了奖金。石先生称，他是通过自创的“尾数加减法”擒获大奖的。

50多岁的石先生玩彩十余年，自称喜欢彩票却不迷恋，每期只买20元左右，且研究编写出一套适合自己的“尾数加减法”，平时偶尔能中得几十元或上百元的小奖。

这一次，石先生是凭借一张“7+1”的14元复式票擒获大奖的。“其实就是对前期奖号的尾数进行加减，然后观察号码的对称形态和冷热状态。”石先生举例说，如16101期的奖号是：01、03、19、24、32、33；那么，它们的尾数可以这样计算如下，即：1+3=4；1+9=10；2+3=5；3+4=7；3+9=12；9-1=8；由此，当期石先生就感觉应该有2、4、5、7、8、0等尾数号码出现。基于尾数的思路，石先生首先选择了冷号17、30；温号05、14；热门号码08、10、22。

随后，石先生将前两期的蓝号相减，即16100期的蓝球04，减去16101期的01，即4-1=3。考虑3尾的03是小号，但他当期感觉应该出大号，所以就毫不犹豫的选择了3尾的大号13，就此凭借一张“7+1”的小复式票共中得头奖1注，三等奖6注，奖金696万余元。





