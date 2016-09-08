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男子遭“呼死你”骚扰
7
现场
2016.9.8 星期四
图吉利网上买靓号
男子遭“呼死你”骚扰
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周丹 萧颢）图吉利，市民张先生花2600元在网上买了个手机号，尾号“888”。没想到，号拿到手没多久，他就遭遇了“呼死你”电话骚扰。如今，他舍不得放弃这个靓号，但又难忍电话轰炸，烦恼不已。
张先生住在江夏区纸坊街，3个月前在网上联系了厦门的一个卖家，对方询问张先生所在地后，表示可以办理。张先生在网上交了钱，到武汉的一家营业厅办理相关手续，拿到了号码。
没想到，张先生的新号码刚用了不到一个月，骚扰也随之而来。总有未显示号码的来电，响一声就挂，隔两三秒再打过来。他想通过拦截陌生号码的方式防止骚扰，但是，顾客的电话他也接不到了。
楚天都市报记者陪同张先生来到营业厅，运营商工作人员表示，可能是有人用呼叫软件攻击张先生的手机，由于没有显示号码，他们无法对骚扰电话进行过滤。张先生已报警。