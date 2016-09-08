查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：让神龙成为中国汽车市场领跑者 ·41岁孕妇宾馆产子后出血休克 ·图文：司机从驾驶室里拽出妻女 ·男子遭“呼死你”骚扰 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 图文：让神龙成为中国汽车市场领 · 41岁孕妇宾馆产子后出血休克 · 图文：司机从驾驶室里拽出妻女 · 男子遭“呼死你”骚扰 7 现场 2016.9.8 星期四 图吉利网上买靓号 男子遭“呼死你”骚扰 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周丹 萧颢）图吉利，市民张先生花2600元在网上买了个手机号，尾号“888”。没想到，号拿到手没多久，他就遭遇了“呼死你”电话骚扰。如今，他舍不得放弃这个靓号，但又难忍电话轰炸，烦恼不已。

张先生住在江夏区纸坊街，3个月前在网上联系了厦门的一个卖家，对方询问张先生所在地后，表示可以办理。张先生在网上交了钱，到武汉的一家营业厅办理相关手续，拿到了号码。

没想到，张先生的新号码刚用了不到一个月，骚扰也随之而来。总有未显示号码的来电，响一声就挂，隔两三秒再打过来。他想通过拦截陌生号码的方式防止骚扰，但是，顾客的电话他也接不到了。

楚天都市报记者陪同张先生来到营业厅，运营商工作人员表示，可能是有人用呼叫软件攻击张先生的手机，由于没有显示号码，他们无法对骚扰电话进行过滤。张先生已报警。





