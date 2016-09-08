查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：让神龙成为中国汽车市场领跑者 ·41岁孕妇宾馆产子后出血休克 ·图文：司机从驾驶室里拽出妻女 ·男子遭“呼死你”骚扰 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 图文：让神龙成为中国汽车市场领 · 41岁孕妇宾馆产子后出血休克 · 图文：司机从驾驶室里拽出妻女 · 男子遭“呼死你”骚扰 7 现场 2016.9.8 星期四 买了午餐回来 货车突然起火 图文：司机从驾驶室里拽出妻女 楚天都市报讯 图为：货车被烧毁 楚天都市报记者王永胜摄



楚天都市报讯（记者刘毅）昨日中午，山东来汉的长途货车司机张师傅发现车子起火，赶紧从车里拽出正在睡觉的妻子和两岁的女儿。虽然车被烧，所幸张师傅一家三口都没事。火灾原因还在调查中。

事发地位于黄陂盘龙城三店村一个院子里，院内有多个堆放废品的仓库。昨日中午楚天都市报记者赶到现场时，车已烧毁。

张师傅说，昨日清晨他从山东拖了一车工程用的塑料管到黄陂，等着卸货。中午12时，他买了中餐回来，准备叫睡觉的妻子和两岁的女儿起来吃饭，一进驾驶室，就感觉温度高得离谱，正在纳闷时，车头起火了，他赶紧将妻女都拽了出来。随后，大火就吞噬了车头，还将停在一旁的两辆报废车也引燃，院内有很多人，都拿出灭火器帮忙灭火，消防官兵赶到后才将火扑灭。





