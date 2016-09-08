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男子遭“呼死你”骚扰
7
现场
2016.9.8 星期四
买了午餐回来 货车突然起火
图文：司机从驾驶室里拽出妻女
楚天都市报讯 图为：货车被烧毁 楚天都市报记者王永胜摄
楚天都市报讯（记者刘毅）昨日中午，山东来汉的长途货车司机张师傅发现车子起火，赶紧从车里拽出正在睡觉的妻子和两岁的女儿。虽然车被烧，所幸张师傅一家三口都没事。火灾原因还在调查中。
事发地位于黄陂盘龙城三店村一个院子里，院内有多个堆放废品的仓库。昨日中午楚天都市报记者赶到现场时，车已烧毁。
张师傅说，昨日清晨他从山东拖了一车工程用的塑料管到黄陂，等着卸货。中午12时，他买了中餐回来，准备叫睡觉的妻子和两岁的女儿起来吃饭，一进驾驶室，就感觉温度高得离谱，正在纳闷时，车头起火了，他赶紧将妻女都拽了出来。随后，大火就吞噬了车头，还将停在一旁的两辆报废车也引燃，院内有很多人，都拿出灭火器帮忙灭火，消防官兵赶到后才将火扑灭。