查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：让神龙成为中国汽车市场领跑者 ·41岁孕妇宾馆产子后出血休克 ·图文：司机从驾驶室里拽出妻女 ·男子遭“呼死你”骚扰 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 图文：让神龙成为中国汽车市场领 · 41岁孕妇宾馆产子后出血休克 · 图文：司机从驾驶室里拽出妻女 · 男子遭“呼死你”骚扰 7 现场 2016.9.8 星期四 41岁孕妇宾馆产子后出血休克 医生紧急救援 母亲脱险孩子遗憾夭折 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英 通讯员荆彤）前晚8时，硚口区中山大道一宾馆内，一名女子生孩子大出血休克。120赶到将其送医救治，刚出生的孩子遗憾夭折。

附近一名目击者介绍，前晚8时左右，他和几个街坊看到，医护人员从该宾馆抬出一名女子，送上救护车，裹在她身上的被子全是血，医护人员说女子是产后大出血。

在普爱医院重症监护室，当事产妇廖女士介绍，她41岁，恩施人，在江夏纸坊一家棋牌室做清洁工，怀孕已有7个月。5日，因生活较困难，她从纸坊坐公交来硚口，想找一位老朋友借钱，朋友安排她住进了宾馆。

前日中午，廖女士肚子突然有些疼，以为很快会好，就没太在意。可晚上，她上厕所时，腹中胎儿随之排出，她身体也开始大量出血。她赶紧拉断了脐带，并将孩子放入温水中清洗。可孩子并没睁眼，也没有呼吸。她想向宾馆求助，可是不知道宾馆电话，下楼也没有力气。撑了一会，发现血越来越多，意识也越来越模糊，便拨打了120。

躺在病床上，护士给廖女士喂盒饭时，廖女士突然哭了起来。她说，半年前与男友分手后才发现怀孕了，她想把孩子生下来养，独自苦撑了7个月，还是没能留住孩子。她感谢医院在她身无分文时能救治她。“再晚一点送来，大人可能就没了。”普爱医院主任医生沈海滨介绍，廖女士送到医院时已休克，产下的婴儿也已无生命体征。她提醒，临近预产期，孕妇有便意时，就该注意，可能是要生产了。另外，新生儿要保持干燥、温暖，不能马上用水洗。





