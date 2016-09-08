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7
现场
2016.9.8 星期四
41岁孕妇宾馆产子后出血休克
医生紧急救援 母亲脱险孩子遗憾夭折
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英 通讯员荆彤）前晚8时，硚口区中山大道一宾馆内，一名女子生孩子大出血休克。120赶到将其送医救治，刚出生的孩子遗憾夭折。
附近一名目击者介绍，前晚8时左右，他和几个街坊看到，医护人员从该宾馆抬出一名女子，送上救护车，裹在她身上的被子全是血，医护人员说女子是产后大出血。
在普爱医院重症监护室，当事产妇廖女士介绍，她41岁，恩施人，在江夏纸坊一家棋牌室做清洁工，怀孕已有7个月。5日，因生活较困难，她从纸坊坐公交来硚口，想找一位老朋友借钱，朋友安排她住进了宾馆。
前日中午，廖女士肚子突然有些疼，以为很快会好，就没太在意。可晚上，她上厕所时，腹中胎儿随之排出，她身体也开始大量出血。她赶紧拉断了脐带，并将孩子放入温水中清洗。可孩子并没睁眼，也没有呼吸。她想向宾馆求助，可是不知道宾馆电话，下楼也没有力气。撑了一会，发现血越来越多，意识也越来越模糊，便拨打了120。
躺在病床上，护士给廖女士喂盒饭时，廖女士突然哭了起来。她说，半年前与男友分手后才发现怀孕了，她想把孩子生下来养，独自苦撑了7个月，还是没能留住孩子。她感谢医院在她身无分文时能救治她。“再晚一点送来，大人可能就没了。”普爱医院主任医生沈海滨介绍，廖女士送到医院时已休克，产下的婴儿也已无生命体征。她提醒，临近预产期，孕妇有便意时，就该注意，可能是要生产了。另外，新生儿要保持干燥、温暖，不能马上用水洗。