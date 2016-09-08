查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：让神龙成为中国汽车市场领跑者 ·41岁孕妇宾馆产子后出血休克 ·图文：司机从驾驶室里拽出妻女 ·男子遭“呼死你”骚扰 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 图文：让神龙成为中国汽车市场领 · 41岁孕妇宾馆产子后出血休克 · 图文：司机从驾驶室里拽出妻女 · 男子遭“呼死你”骚扰 7 现场 2016.9.8 星期四 神龙汽车有限公司总经理苏维彬： 图文：让神龙成为中国汽车市场领跑者 楚天都市报讯 楚天都市报记者汪亮亮 通讯员周丽琴



昨日，神龙汽车有限公司成都工厂投产暨首款产品——东风标致4008成功下线后，该公司总经理苏维彬和执行副总经理麦柯然，接受了本报专访，声称将让神龙成为中国汽车市场领跑者。

记者：神龙公司前面三座整车工厂都设在武汉，为何第四座整车厂会落户成都？

苏维彬：主要是响应国家“一带一路”大战略，我们开始谋划“战略西进”，贴近西部汽车大市场。

中国的汽车行业有一个共识，距离超过一千公里以后，所有的费用、效率、投入都会发生很大的变化。

我们需要在中国这么大的版图上，市场比较好的地方，重新寻找我们的制造基地，降低我们的成本，更好满足客户的需求。成都是整个西部的门户，是一个桥头堡，对神龙公司、对PSA、对东风都是未来一个很重要的战略基地。

记者：今年到8月份为止，东风标致和东风雪铁龙两个品牌的销售情况如何？今后有何举措提升销量？

苏维彬：今年1到8月，东风标致和东风雪铁龙两个品牌在经营业绩上，与去年同期相比出现了一定幅度的下滑。主要原因是我们自身产品结构的调整以及营销质量的调整。

2014年—2015年，我们增长的速度很快，增幅每年超过10%。我们的整个体系，包括内部制造、开发的力度都是可以跟上的。但我们的经销商体系和供应商体系，并没有这完全准备好。

2015年，我们的经销商出现了一些困难。其一是渠道能力还不够。随着量的不断的扩大，肯定需要更多的渠道，更多的客户。其二是他们本身的资金实力和运转能力也不够。目前标致有450家店，雪铁龙有500家，总共加起来接近一千家店，我们确实需要一些时间来把我们的人聚集起来，这就是调整。

麦柯然：今年，我们首要的目标是把产品投放做好，不仅要在销量上达到目标，而且还要在质量上达到目标，其次还要在价格定位上，也要定到合理的水平。另外一个重要的方向，就是各个方面的降成本，我们正在积极推进。

东风标致4008这款车将于不久后正式投放市场，不管是在销量上，还是最后的收益上，神龙公司对它有很大的期待。

记者：刚刚下线的东风标致4008车型和欧洲的3008车型有什么区别？

麦柯然：东风标致4008，看起来确实和欧洲即将投放的3008很像。但是在中国投放产品，要符合中国客户的期待。

第一，这款4008的空间上面，我们做了很多的工作。尤其是后排膝部的空间上，能够很好满足中国客户对大空间的期待。

第二，这款产品在中国，只有涡轮增压发动机的动力总成的配置。这也是中国客户所期待的，因为中国客户喜欢涡轮增压的产品。从科技上面，我们也配备了全新的前沿科技，包括ADAS智能驾驶辅助系统，这个跟欧洲的产品是有区别的，更好的符合了中国客户的使用需求。

第三，这款车的内部设计，全部是在中国进行，不管是从色调上，还是从设计结构来看，都是符合中国客户品位的。

苏维彬：东风标致4008和欧洲的3008，是在一个平台上生产，但做法不一样。我们在整个造型上做了全新的，适应中国客户的变化。

比如，欧洲车的缺点是内饰比较粗糙，但是在我们这款4008上，我们把内饰做到了跟日系车一样精致。

记者：过去的法系车，包括神龙的产品，过去很长时间，总感觉在中国落后市场半拍，变速箱从四速到六速，T动力，都是最近才采用的，SUV产品导入市场也比别的厂家要慢一些。今天看到4008下线以后，科技感十足，过去神龙是跟跑者，那么4008以及以后的高端产品，神龙公司会不会变成市场的领跑者？

麦柯然：在几年前，我们在一些很重要的产品上，确实跟不上中国市场的节奏和步伐。中国市场是一个特别具有战略意义的市场，我们也做出了转变，不能再以跟随的状态去走在市场的后面。

大家也可以看到中国市场发生了很多的变化，之前的快速增长的时期，对于神龙公司，对于其他的主机厂商来说，销售车都相对容易。但是现在的中国市场日趋成熟，竞争也越来越激烈，我们没有别的选择，必须作为领航者，才能在这个市场上有比较好的表现。

从4008这款产品开始，我们也想成为这个行业的领跑者，希望能够把前沿、先进的技术放到这个车上面去，当然这个技术是中国客户所需要的，这也是东风标致和东风雪铁龙两个品牌所要做的事情。

苏维彬：我们希望能够从4008这个点上，向外界传递一个声音，现在流行的就是改变，改变要踏上点，满足客户的需求，我们希望传递这种声音，我们不再是踏不上点的公司。这个产品4008至少是一个起点，可以告诉大家，我们要分析客户的需求，我们要踏上点，改变大家对我们的看法，成为中国汽车市场的领跑者。





