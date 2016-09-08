查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·广告 ·图文：说一句“软话”背后的执法艺术 ·愿爱心驿站成街头永远的家 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：说一句“软话”背后的执法 · 愿爱心驿站成街头永远的家 6 评论 2016.9.8 星期四 图文：说一句“软话”背后的执法艺术 楚天都市报讯 热点热议



近日，一名市民在江苏常州街头看到西瓜摊贩辱骂城管队员，本以为双方会发生冲突，不料城管队员竟然骑着巡逻车离开了。之后更有几位城管队员来跟西瓜摊贩和颜悦色地沟通，还发香烟给小贩抽，并给小贩点烟。不少网友质疑，城管执法太过软弱。（9月7日《扬子晚报》）



城管队员在执法过程中被小贩辱骂，却没有像一些围观者想象的那样，对涉事小贩采取严厉的执法措施，反而掏出香烟给小贩敬烟。这一幕引发人们的热议。

长期以来，城管和小贩之间，似乎就是“猫鼠游戏”的对立双方，公众对城管执法的这种刻板印象，固然与过去部分城管执法粗暴有关，但其中更带有误解与偏见的成分。而伴随社会进步，文明执法、依法执法才是常态。比如城管的“微笑执法”“鲜花执法”“眼神执法”。

从这个角度来说，常州“敬烟执法”，也不过是柔性执法的一种方式，并且与“微笑执法”“鲜花执法”比起来，显得更加自然、更加随意，而没有太多的刻意。“敬烟执法”也引发了网友关于城管执法“该软还是该硬”的讨论。其实城管执法该软还是该硬，本身是个伪命题，因为不管是软，还是硬，都必须坚持文明执法、依法执法，然后在这两个前提之下，根据执法时的具体对象、具体情况来采取灵活变通的执法措施。当对方因为被城管队员采取了执法措施而心生怨怼的情况下，如果城管队员继续采取强硬的执法手段，则很可能会激化矛盾、扩大冲突。而适时地递上一支烟，说一句“软话”，先平息对方心中的不满，然后再摆事实、讲道理，争取对方的配合，却有可能实现执法目的。

城市管理千头万绪，城管执法没有固定模板和套路可以遵循，它必须讲究智慧，讲究变通，讲究“艺术性”。 苑广阔



声音



网友“吕寒伟”：工作中经常看城管执法，我很清楚，现场的分寸不好拿捏，某个细节稍有不慎，容易剑拔弩张，甚至“擦枪走火”。递烟就是一个细节。它是人与人之间交往的一种方式，一支烟递出去，传递出了尊重和平等，而不是高高在上和卑微其下的矛盾。不能寄望于一支烟解决多少问题，但是那种待人接物的方式、人性化的执法、对细节的注重、对尺度的把握，才是最亮丽的。

教师“杨朝清”：“敬烟执法”不是对摊贩违规经营的漠视与纵容，而是城管工作角色本位的一种价值回归。





