查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 关注 ·武汉消防温馨提醒：氢气球是个遇火就着的“小炸弹” ·图文：楚天都市报名列全国第六位 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 武汉消防温馨提醒：氢气球是个遇 · 图文：楚天都市报名列全国第六位 4 关注 2016.9.8 星期四 武汉消防温馨提醒：氢气球是个遇火就着的“小炸弹” 楚天都市报讯 现在各大商场及人流量较多的地方卖卡通氢气球玩具的小商小贩也越来越多，这些印有“喜羊羊”、“小熊维尼”、“黑猫警长”等卡通图案的氢气球很受儿童喜爱，可不少市民并不清楚，绝大多数这类气球内的氢气纯度不高，容易爆炸，存在很大的安全隐患。武汉市消防局温馨提示：看着可爱、招人喜欢的卡通气球，是个遇火就着的小“炸弹”，氢气球遇到明火有可能会发生爆炸，对自身和周边人群造成伤害。

氢气是一种活性气体,极易燃烧；而其本身无色无味，在100%的浓度时危险性也会降低很多,但是市面卖的气球一般都是氢气与氧气、水汽等混合，摩擦容易产生静电,如果氢气球上有静电或者遇上烟头、火花很容易被引爆,存在很强的危险性。有些气球中的氢气含有臭味，应该是在化学制取时含有杂质，更具危险性。

在此，武汉市消防局提醒家长，给孩子购买氢气球玩耍一定要谨慎。市面上这些纯度不高的氢气球，极其容易发生爆炸。儿童在玩耍这些氢气球时，最容易受伤害，所以家长需要提高安全意识。

此外氢气球也在一定程度上影响公共安全。国内部分城市此前要求，不准携带氢气球乘坐公交车。我市虽然还没有此类规定，但为了自己与他人的安全，建议携带氢气球时尽量少乘坐公交车辆，以免发生事故。





