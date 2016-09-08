查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 关注 ·武汉消防温馨提醒：氢气球是个遇火就着的“小炸弹” ·图文：楚天都市报名列全国第六位 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 武汉消防温馨提醒：氢气球是个遇 · 图文：楚天都市报名列全国第六位 4 关注 2016.9.8 星期四 中国报刊经营价值榜评出都市报30强 图文：楚天都市报名列全国第六位 湖北日报居全国省级日报第四位“看楚天”进客户端类全国十强 楚天都市报讯 图为：楚天都市报位居全国都市报第六

图为：“看楚天”列客户端类全国十强



楚天都市报讯（记者钟边）昨日，被誉为中国传媒市场“风向”的“2015—2016中国报刊经营价值排行榜”在南京揭晓。《湖北日报》《楚天都市报》分别位居全国省级日报10强第四名、全国都市报30强第六名，“看楚天”排名全国报刊新媒体30强（客户端类10强）。

在最有经营价值的30家都市报中，广州日报、成都商报、南方都市报、华商报、新京报、楚天都市报、大河报、北京青年报、新闻晨报、海峡都市报名列前十位。

排行榜还评出了全国报刊新媒体30强，楚天都市报官方APP“看楚天”，名列客户端类全国十强。楚天都市报全媒体平台，正成为传播力、公信力、影响力和综合实力均位居全国前列的新型主流媒体平台。“中国报刊经营价值排行榜”由中国报刊经营大会组委会联合国家广告研究院青年生态研究中心、中国广告协会报刊分会、清华大学新闻与传播学院、央视市场研究股份有限公司、北京电通广告有限公司、清博大数据平台、中国传媒经营网共同完成。

中国报刊经营价值排行榜结果，是在监测、采集和分析全国近600家主流报刊广告刊登额、报刊阅读率、市场发行量等相关数据的基础上产生的，是对中国报刊年度经营价值的全面评估和权威发布。



初心不改 再踏征程



1997年1月1日，生机盎然的荆楚大地上，钟灵毓秀的东湖之滨，楚天都市报应时而生。20年来，楚天都市报坚守社会责任，弘扬时代新风，为成千上万位好人树碑立传，为成千上万个家庭排忧解难。

20年来，楚天都市报以高质量新闻产品服务受众，先后18次荣获中国新闻奖；20年来，楚天都市报经营实力节节攀升，连续13次上榜“中国500最具价值品牌”，入选“亚洲品牌500强”行列，品牌价值达82.21亿元，成为省内外客户最值得信赖的合作伙伴。

站在互联网+的迅猛潮头，楚天都市报人整好行装，再度出发。我们顺应读者阅读需求和时代新变化，不断改版创新；我们扑下身子，开门办报，一份份社区读本、行业读本，倾情覆盖荆山楚水；我们长燃公益心灯，一项项活动暖人心扉；我们新辟经营平台，搭建客户与都市报受众互动的桥梁，提供丰富的增值服务；我们寻求跨界合作，谋划转企改制，整合资源，强强联手，探索新形势下都市类媒体融合发展之路。

风动四海潮，云飞天地阔。面对新变化新挑战，楚天都市报以改革促发展，以创新探新路。一系列整装再出发的行动，拉开了楚天都市报转型发展、融合发展的雄壮大幕。



“两微一端”引领传媒新潮



“看楚天”跻身全国第一方阵



2015年11月26日，以“最贴近的本地资讯+个性化生活服务”为宗旨，楚天都市报移动客户端——“看楚天”APP上线。奔流不息的新闻资讯，悉心周到的生活服务，意趣横生的互动娱乐，直抵读者的掌心。

9个月来，“看楚天”经历三次重大改版升级，用户量超过30万，跻身全国传统媒体客户端第一方阵，多篇本地重大新闻成为热门网络话题。同时，线上线下活动不断点燃互动激情，“光影年系列观影活动”“我在汉马摄影大赛”“六一亲子嘉年华”“2016中考高考作文大赛”“奥运达人秀”等百余场主题活动，每场都吸引近万名网友参与互动。



官方微信日均阅读量60万



楚天都市报官方微信创办于2012年9月28日，2013年10月就凭借“话剧演出季系列策划”，获评中国媒体微信联盟大会的最佳案例奖。粉丝量从最初的个位数发展到今天的59万+，日均阅读量在60万以上。

本地重大事件，楚天都市报官方微信从不失声。今年7月湖北遭遇罕见暴雨，短时间内，楚天都市报官方微信连发28条雨情灾情、各方救援稿件，产生10万+稿件十余条，最高点击量达161万。

除官方微信外，楚天都市报微信矩阵也蔚为大观：“铁肩哥”“楚天升学宝”“钱袋子”“创光谷”“帅作文”“爱楚天爱健康”“楚天亲子”“楚天婚恋”等20多个垂直类公众号，吸引着兴趣各异的读者和网友。



官方微博粉丝突破663万



截至目前，楚天都市报官方微博粉丝已突破663万，为华中地区影响力最大的媒体官博，连续获得“年度最具影响力媒体微博”殊荣。

今年7月，荆楚出现极端降雨。楚天都市报官博迅速反应，一方面及时准确报道灾情，服务公众；一方面充分互动分享，鼓舞抗洪士气，使官博成为市民最准确、最及时了解灾情和救援的渠道。7月6日一天，微博阅读量就超过800万，一周之内楚天都市报微博#暴雨直播#话题总阅读量达1.4亿，网友留言超2.3万。

连续4年，楚天都市报官方微博获得“年度最具影响力媒体微博”殊荣，2015年在微博最高级别的“2015V影响力峰会”上，荣获“媒体势力榜十佳报纸”奖项。

楚天都市报记者 吴质 朱蕾黄琳 朱援勃



楚天都市报转型之路



2015年3月 正式启动创刊以来最大一轮机构人事改革。

2015年5月30日 楚天都市报创光谷商学院在华中科技大学成立。信中利资本集团董事长汪潮涌出任院长。

2015年9月21日 2015年“亚洲品牌500强排行榜”在香港揭晓，本报再次居亚洲品牌五百强之列。

2015年11月8日 本报与京东集团签署战略合作签约仪式，携手打造湖北最大的社区生活及信息服务O2O平台。

2015年11月24日 楚天都市报、湖北经视、楚天交通广播共同签署湖北市场类大媒体战略合作协议，宣告三方互助开放、抱团发展，共同为受众、用户提供更多、更好的新闻产品及服务。

2016年7月20日 启动创刊20周年系列纪念活动，陆续推出一系列特刊、开展一系列活动。

2016年8月31日 8月传统淡季，本报广告经营逆市飘红迭创新高，1至8月累计利润同比大幅度增加。





