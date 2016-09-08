查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·教师节在即 本报帮您寻找恩师 ·图文：把根留住 盘龙城遗址博物馆开建 ·图文：两医生挂吊瓶上班感人照片刷爆朋友圈 ·2016湖北企业百强今日发布 ·最美基层安全卫士请您投票 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 教师节在即 本报帮您寻找恩师 · 图文：把根留住 盘龙城遗址博物 · 图文：两医生挂吊瓶上班感人照片 · 2016湖北企业百强今日发布 · 最美基层安全卫士请您投票 2 要闻 2016.9.8 星期四 20位候选人出炉 最美基层安全卫士请您投票 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王荣海 通讯员郭玉梅 汪宝坤）记者昨从省安监局获悉，我省第二届“寻找最美基层安全卫士”大型公益活动进入社会投票阶段，请您关注“湖北安监”微信公众号，从20名候选人中选出您心目中的“最美安全卫士”。

活动组委会特别提醒：自9月1日起至15日可进行社会投票，投票步骤:进入“湖北安监”微信公众号，依次点击右下角“微活动”、“活动投票”，即可进行投票。9月底之前还将进行媒体专家组投票和活动组委会评审组投票，最终评选出10名“湖北省第二届最美基层安全卫士”和10名“湖北省第二届优秀基层安全卫士”。其中“最美基层安全卫士”荣誉获得者，将被授予湖北五一劳动奖章。

该活动由省安监局、省总工会、湖北煤监局、湖北日报传媒集团、湖北广播电视台联合举办，旨在发现一批扎根基层、默默奉献的先进典型人物，让其典型事迹在荆楚大地传扬，弘扬广大安监工作者立足岗位、爱岗敬业的精神风采。





