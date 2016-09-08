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最美基层安全卫士请您投票
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要闻
2016.9.8 星期四
20位候选人出炉
最美基层安全卫士请您投票
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王荣海 通讯员郭玉梅 汪宝坤）记者昨从省安监局获悉，我省第二届“寻找最美基层安全卫士”大型公益活动进入社会投票阶段，请您关注“湖北安监”微信公众号，从20名候选人中选出您心目中的“最美安全卫士”。
活动组委会特别提醒：自9月1日起至15日可进行社会投票，投票步骤:进入“湖北安监”微信公众号，依次点击右下角“微活动”、“活动投票”，即可进行投票。9月底之前还将进行媒体专家组投票和活动组委会评审组投票，最终评选出10名“湖北省第二届最美基层安全卫士”和10名“湖北省第二届优秀基层安全卫士”。其中“最美基层安全卫士”荣誉获得者，将被授予湖北五一劳动奖章。
该活动由省安监局、省总工会、湖北煤监局、湖北日报传媒集团、湖北广播电视台联合举办，旨在发现一批扎根基层、默默奉献的先进典型人物，让其典型事迹在荆楚大地传扬，弘扬广大安监工作者立足岗位、爱岗敬业的精神风采。