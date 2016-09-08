查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·教师节在即 本报帮您寻找恩师 ·图文：把根留住 盘龙城遗址博物馆开建 ·图文：两医生挂吊瓶上班感人照片刷爆朋友圈 ·2016湖北企业百强今日发布 ·最美基层安全卫士请您投票 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 教师节在即 本报帮您寻找恩师 · 图文：把根留住 盘龙城遗址博物 · 图文：两医生挂吊瓶上班感人照片 · 2016湖北企业百强今日发布 · 最美基层安全卫士请您投票 2 要闻 2016.9.8 星期四 2016湖北企业百强今日发布 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪杭）2016湖北企业100强今日发布，东风汽车、中建三局、武钢集团位居前三甲，大冶有色首破千亿，紧随其后。

在前三甲中，中建三局布局海外市场，业绩呈规模增长，首次超过武钢集团升至第二。据省企业联合会介绍，我省13家企业新晋百强，创新成为百强企业的一大亮点。

营业收入再创新高。2016湖北企业百强营业总收入为22610亿元，比上年增加938亿元，增幅为4%，再创新高，国有及国有控股企业占据主导地位。

从所有制性质上看，国有及国有控股企业58家，民营企业42家上榜；在13家新上榜企业中，国有及国有控股企业5家，民营企业8家。从行业上看，呈现制造业、服务业、建筑业“三足鼎立”格局。在地域分布上，武汉“一枝独秀”，有百强企业72家，其他百强企业有进一步向武汉集中态势。

据悉，我省企业百强中，有11家企业上榜中国企业500强；18家企业上榜中国制造业企业500强；19家企业上榜中国服务业企业500强，展现了我省百强企业的经济规模和整体实力持续增强的可喜局面。

2016湖北企业百强名单详见A05版





