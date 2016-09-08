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要闻
2016.9.8 星期四
2016湖北企业百强今日发布
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪杭）2016湖北企业100强今日发布，东风汽车、中建三局、武钢集团位居前三甲，大冶有色首破千亿，紧随其后。
在前三甲中，中建三局布局海外市场，业绩呈规模增长，首次超过武钢集团升至第二。据省企业联合会介绍，我省13家企业新晋百强，创新成为百强企业的一大亮点。
营业收入再创新高。2016湖北企业百强营业总收入为22610亿元，比上年增加938亿元，增幅为4%，再创新高，国有及国有控股企业占据主导地位。
从所有制性质上看，国有及国有控股企业58家，民营企业42家上榜；在13家新上榜企业中，国有及国有控股企业5家，民营企业8家。从行业上看，呈现制造业、服务业、建筑业“三足鼎立”格局。在地域分布上，武汉“一枝独秀”，有百强企业72家，其他百强企业有进一步向武汉集中态势。
据悉，我省企业百强中，有11家企业上榜中国企业500强；18家企业上榜中国制造业企业500强；19家企业上榜中国服务业企业500强，展现了我省百强企业的经济规模和整体实力持续增强的可喜局面。
2016湖北企业百强名单详见A05版